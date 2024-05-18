Релиз fooyin 0.4.2

fooyin – аудиоплеер созданный на Qt6 в стиле Foobar2000. На данный момент нативно доступен только на Linux. Плеер доступен по лицензии GNU GPL 3.
fooyin — это аудиоплеер, созданный с учетом индивидуальных настроек. Он предлагает постоянно растущий список виджетов для управления и воспроизведения вашей местной музыкальной коллекции. Его можно расширить с помощью плагинов, и языка FooScript.
Воспроизведение аудио поддерживается FFmpeg наряду с несколькими вариантами вывода, включая ALSA и PipeWire.
Добавлены функции:
- В плейлисте добавлены колонки с обложками альбомов.
Улучшения:
- Обложка: добавлена настройка размера кэша растровых изображений.
- Обложка: введено обновление кеша для измененных треков.
- Иллюстрация: асинхронная загрузка данных изображения.
- Оформление: добавлен значок svg для изображения без обложки/заполнителя.
- Макеты: добавлена настройка для управления корневым полем.
- Список воспроизведения: добавлена возможность запуска воспроизведения при отправке.
- Список воспроизведения: добавлена опция возобновления предыдущего состояния воспроизведения при запуске.
- Список воспроизведения: улучшено добавление/удаление и скрытие/показ столбцов.
- Список воспроизведения: повышена производительность при удалении треков.
- Плейлист: улучшено масштабирование иллюстраций.
- PlaylistTabs: добавлена опция для отображения кнопки «Добавить плейлист».
- PlaylistTabs: в активный плейлист добавлен значок статуса.
- PlaylistOrganiser: в активный плейлист добавлены значка статуса и фона.
- Настройки: улучшен макет/форматирование некоторых страниц.
- Сценарии: добавлена переменная глубина плейлиста, функции для заполнения строки влево/вправо.
- Сортировка: для натуральной сортировки используется QCollator.
- WaveBar: добавлены параметры контекста для управления данными формы сигнала трека.
- WaveBar: добавлен вывод текущего размера кэша диска с возможностью очистки.
Источник: linux.org.ru