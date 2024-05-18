Релиз fooyin 0.4.2

fooyin – аудиоплеер созданный на Qt6 в стиле Foobar2000. На данный момент нативно доступен только на Linux. Плеер доступен по лицензии GNU GPL 3.

fooyin — это аудиоплеер, созданный с учетом индивидуальных настроек. Он предлагает постоянно растущий список виджетов для управления и воспроизведения вашей местной музыкальной коллекции. Его можно расширить с помощью плагинов, и языка FooScript.

Воспроизведение аудио поддерживается FFmpeg наряду с несколькими вариантами вывода, включая ALSA и PipeWire.

Добавлены функции:

В плейлисте добавлены колонки с обложками альбомов.

Улучшения:

Обложка: добавлена настройка размера кэша растровых изображений.

Обложка: введено обновление кеша для измененных треков.

Иллюстрация: асинхронная загрузка данных изображения.

Оформление: добавлен значок svg для изображения без обложки/заполнителя.

Макеты: добавлена настройка для управления корневым полем.

Список воспроизведения: добавлена возможность запуска воспроизведения при отправке.

Список воспроизведения: добавлена ​​опция возобновления предыдущего состояния воспроизведения при запуске.

Список воспроизведения: улучшено добавление/удаление и скрытие/показ столбцов.

Список воспроизведения: повышена производительность при удалении треков.

Плейлист: улучшено масштабирование иллюстраций.

PlaylistTabs: добавлена ​​опция для отображения кнопки «Добавить плейлист».

PlaylistTabs: в активный плейлист добавлен значок статуса.

PlaylistOrganiser: в активный плейлист добавлены значка статуса и фона.

Настройки: улучшен макет/форматирование некоторых страниц.

Сценарии: добавлена переменная глубина плейлиста, функции для заполнения строки влево/вправо.

Сортировка: для натуральной сортировки используется QCollator.

WaveBar: добавлены параметры контекста для управления данными формы сигнала трека.

WaveBar: добавлен вывод текущего размера кэша диска с возможностью очистки.

Источник: linux.org.ru