Релиз fooyin 0.4.4

Вышел fooyin версии 0.4.4 fooyin –- это аудиоплеер, созданный на Qt6 в стиле Foobar2000. На данный момент нативно доступен только на Linux. Плеер доступен по лицензии GNU GPL 3.
fooyin предлагает большое количество индивидуальных настроек для управления и воспроизведения музыкальной коллекции. Его можно расширить с помощью плагинов и языка FooScript.
Воспроизведение аудио поддерживается FFmpeg наряду с несколькими вариантами вывода, включая ALSA и PipeWire.
Новшества по сравнению с версией 0.4.2:
- Общее:
- Добавлен дополнительный значок на панели задач.
- Улучшено сохранение плейлистов и настроеек через определенные промежутки времени.
- Alsa:
- Добавлена поддержка выбора аппаратных устройств.
- Движок:
- Добавлены параметры затухания для паузы/остановки.
- Библиотечное дерево:
- Добавлена возможность запомнить развернутое состояние.
- Плейлист:
- Добавлен столбец разрядности.
- Улучшена поддержка настройки выбора списка воспроизведения, сохранение активности.
- Добавлена опция просмотра, показывающая воспроизводимый в данный момент трек.
- Добавлен столбец каналов.
- Добавлен столбец последнего изменения.
- Добавлены параметры последующего воспроизведения в меню воспроизведения.
- Улучшена производительность при обновлении статистики воспроизведения.
- Сценарии:
- Добавлены переменные воспроизведения.
- Добавлены дополнительные строковые функции.
- Добавлены резервные варианты для некоторых полей, если они пусты.
- Информация о выбранных позициях:
- Добавлена поддержка скрытия/отображения разделов.
- Введено запоминание положения прокрутки.
- Добавлены дополнительные технические поля.
- Редактор тегов:
- Добавлена поддержка рейтинговых тегов.
- WaveBar:
- Добавлена опция для изменения количества выборок, используемых для данных формы сигнала.
- Добавлены дополнительные ярлыки.
- Улучшено поведение при поиске.
- Виджеты:
- Добавлен виджет текстов песен.
- Интерфейс:
- Поддержка изменения громкости путем прокрутки значка громкости.
- Добавлены параметры для управления внешним видом кнопок инструментов.
- Добавлены параметры для переопределения полей, размеров маркеров разделителя.
- диалог быстрой настройки сделан модальным.
Также исправлены различные баги.
Источник: linux.org.ru