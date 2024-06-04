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Релиз fooyin 0.4.4

Вышел fooyin версии 0.4.4 fooyin –- это аудиоплеер, созданный на Qt6 в стиле Foobar2000. На данный момент нативно доступен только на Linux. Плеер доступен по лицензии GNU GPL 3.

fooyin предлагает большое количество индивидуальных настроек для управления и воспроизведения музыкальной коллекции. Его можно расширить с помощью плагинов и языка FooScript.

Воспроизведение аудио поддерживается FFmpeg наряду с несколькими вариантами вывода, включая ALSA и PipeWire.

Новшества по сравнению с версией 0.4.2:

  • Общее:
    • Добавлен дополнительный значок на панели задач.
    • Улучшено сохранение плейлистов и настроеек через определенные промежутки времени.
  • Alsa:
    • Добавлена поддержка выбора аппаратных устройств.
  • Движок:
    • Добавлены параметры затухания для паузы/остановки.
  • Библиотечное дерево:
    • Добавлена возможность запомнить развернутое состояние.
  • Плейлист:
    • Добавлен столбец разрядности.
    • Улучшена поддержка настройки выбора списка воспроизведения, сохранение активности.
    • Добавлена опция просмотра, показывающая воспроизводимый в данный момент трек.
    • Добавлен столбец каналов.
    • Добавлен столбец последнего изменения.
    • Добавлены параметры последующего воспроизведения в меню воспроизведения.
    • Улучшена производительность при обновлении статистики воспроизведения.
  • Сценарии:
    • Добавлены переменные воспроизведения.
    • Добавлены дополнительные строковые функции.
    • Добавлены резервные варианты для некоторых полей, если они пусты.
  • Информация о выбранных позициях:
    • Добавлена поддержка скрытия/отображения разделов.
    • Введено запоминание положения прокрутки.
    • Добавлены дополнительные технические поля.
  • Редактор тегов:
    • Добавлена поддержка рейтинговых тегов.
  • WaveBar:
    • Добавлена опция для изменения количества выборок, используемых для данных формы сигнала.
    • Добавлены дополнительные ярлыки.
    • Улучшено поведение при поиске.
  • Виджеты:
    • Добавлен виджет текстов песен.
  • Интерфейс:
    • Поддержка изменения громкости путем прокрутки значка громкости.
    • Добавлены параметры для управления внешним видом кнопок инструментов.
    • Добавлены параметры для переопределения полей, размеров маркеров разделителя.
    • диалог быстрой настройки сделан модальным.

Также исправлены различные баги.

Источник: linux.org.ru

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