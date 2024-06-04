Релиз fooyin 0.4.4

Вышел fooyin версии 0.4.4 fooyin –- это аудиоплеер, созданный на Qt6 в стиле Foobar2000. На данный момент нативно доступен только на Linux. Плеер доступен по лицензии GNU GPL 3.

fooyin предлагает большое количество индивидуальных настроек для управления и воспроизведения музыкальной коллекции. Его можно расширить с помощью плагинов и языка FooScript.

Воспроизведение аудио поддерживается FFmpeg наряду с несколькими вариантами вывода, включая ALSA и PipeWire.

Новшества по сравнению с версией 0.4.2:

Общее: Добавлен дополнительный значок на панели задач. Улучшено сохранение плейлистов и настроеек через определенные промежутки времени.

Alsa: Добавлена поддержка выбора аппаратных устройств.

Движок: Добавлены параметры затухания для паузы/остановки.

Библиотечное дерево: Добавлена возможность запомнить развернутое состояние.

Плейлист: Добавлен столбец разрядности. Улучшена поддержка настройки выбора списка воспроизведения, сохранение активности. Добавлена опция просмотра, показывающая воспроизводимый в данный момент трек. Добавлен столбец каналов. Добавлен столбец последнего изменения. Добавлены параметры последующего воспроизведения в меню воспроизведения. Улучшена производительность при обновлении статистики воспроизведения.

Сценарии: Добавлены переменные воспроизведения. Добавлены дополнительные строковые функции. Добавлены резервные варианты для некоторых полей, если они пусты.

Информация о выбранных позициях: Добавлена поддержка скрытия/отображения разделов. Введено запоминание положения прокрутки. Добавлены дополнительные технические поля.

Редактор тегов: Добавлена поддержка рейтинговых тегов.

WaveBar: Добавлена опция для изменения количества выборок, используемых для данных формы сигнала. Добавлены дополнительные ярлыки. Улучшено поведение при поиске.

Виджеты: Добавлен виджет текстов песен.

Интерфейс: Поддержка изменения громкости путем прокрутки значка громкости. Добавлены параметры для управления внешним видом кнопок инструментов. Добавлены параметры для переопределения полей, размеров маркеров разделителя. диалог быстрой настройки сделан модальным.



Также исправлены различные баги.

Источник: linux.org.ru