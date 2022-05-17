После года разработки опубликован релиз FreeBSD 13.1. Установочные образы доступны для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv6, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant.

В новой версии:

Предложен драйвер iwlwifi для беспроводных карт Intel c поддержкой новых чипов и стандарта 802.11ac. Драйвер основан на Linux-драйвере и коде из Linux-подсистемы net80211, работа которых во FreeBSD обеспечивается при помощи прослойки linuxkpi.

Реализация файловой системы ZFS обновлена до выпуска OpenZFS 2.1 с поддержкой технологии dRAID (Distributed Spare RAID) и значительными оптимизациями производительности.

Добавлен новый rc-скрипт zfskeys, при помощи которого можно на этапе загрузки организовать автоматическую расшифровку зашифрованных ZFS-разделов.

В сетевом стеке изменено поведение для IPv4-адресов с нулевым последним числом (x.x.x.0), который теперь можно использовать в качестве хоста и к нему по умолчанию не применяется отправка в широковещательном режиме. Старое поведение можно вернуть при помощи sysctl net.inet.ip.broadcast_lowest.

Для 64-разрядных архитектур включена по умолчанию сборка базовой системы с использованием режима PIE (Position Independent Executable). Для отключения предусмотрена настройка WITHOUT_PIE.

Добавлена возможность вызова chroot непривилегированным процессом, для которого выставлен флаг NO_NEW_PRIVS. Режим включается при помощи sysctl security.bsd.unprivileged_chroot. В утилиту chroot добавлена опция «-n», выставляющая для процесса флаг NO_NEW_PRIVS перед его изоляцией.

В инсталлятор bsdinstall добавлен режим автоматизированного редактирования дисковых разделов, позволяющий для разных имён дисков подключать сценарии разбивки, работающие без участия пользователя. Предложенная возможность упрощает создание полностью автоматически работающих установочных носителей для систем и виртуальных машин с разными дисками.

Улучшена поддержка загрузки на системах с UEFI. В загрузчике включена автоматическая настройка параметра copy_staging в зависимости от возможностей загружаемого ядра.

Проведена работа по повышению производительности загрузчика, nvme, rtsold, инициализации генератора псевдослучайных чисел и калибровки таймера, что привело к сокращению времени загрузки.

Добавлена поддержка работы NFS поверх шифрованного канала связи на базе TLS 1.3. Новая реализация использует предоставляемый ядром стек TLS, позволяющий задействовать средства аппаратного ускорения. Сборка процессов rpc.tlsclntd и rpc.tlsservd с реализацией клиента и сервера NFS-over-TLS, по умолчанию включена для архитектур amd64 и arm64.

Для NFSv4.1 и 4.2 реализована опция монтирования nconnect, определяющая число установленных с сервером TCP-соединений. Первое соединение используется для мелких RPC сообщений, а остальные для балансировки трафика с передаваемыми данными.

Для сервера NFS добавлен sysctl vfs.nfsd.srvmaxio, позволяющий изменить максимальный размер блока ввода/вывода (по умолчанию 128Kb).

Улучшена поддержка оборудования. В драйвер igc добавлена поддержка Ethernet-контроллера Intel I225. Улучшена поддержка Big-endian систем. Добавлен драйвер mgb для Ethernet-контроллера Microchip devices LAN7430 PCIe Gigabit Ethernet

Драйвер ice, используемый для Ethernet-контроллеров Intel E800, обновлён до версии 1.34.2-k, в которой появилась поддержка отражения в системном логе событий прошивки и добавлена начальная реализация расширений протокола DCB (Data center bridging).

В образах для Amazon EC2 по умолчанию включена загрузка с использованием UEFI вместо BIOS.

В гипервизоре bhyve обновлены компоненты для эмуляции накопителей NVMe, в которых обеспечена поддержка спецификации NVMe 1.4. Решены проблемы с NVMe iovec при интенсивном вводе/выводе.

Библиотека CAM переведена на использование вызова realpath при обработке имён устройств, что позволяет использовать символические ссылки на устройства в утилитах camcontrol и smartctl. В camcontrol решены проблемы с загрузкой прошивок на устройства.

Прекращена сборка утилиты svnlite в базовой системе.

Добавлены Linux-варианты утилит для вычисления контрольных сумм (md5sum, sha1sum и т.п.) которые реализованы путём вызова имеющихся BSD-утилит (md5, sha1 и т.п.) с опцией «-r».

В утилиту mpsutil добавлена поддержка управления NCQ и обеспечен показ информации об адаптере.

В /etc/defaults/rc.conf по умолчанию включено применение опции «-i» при вызове процессов rtsol и rtsold, отвечающих за отправку сообщений ICMPv6 RS (Router Solicitation). Указанная опция отключает случайную задержку перед отправкой сообщения.

Для архитектур riscv64 и riscv64sf включена сборка библиотек с ASAN (address sanitizer), UBSAN (Undefined Behavior Sanitizer), OpenMP и OFED (Open Fabrics Enterprise Distribution).

Решены проблемы с определением поддерживаемых процессорами ARMv7 и ARM64 средств аппаратного ускорения криптографических операций, что позволило существенно ускорить работу алгоритмов aes-256-gcm и sha256 на системах ARM.

Для архитектуры powerpc в основной состав включён отладчик LLDB, развиваемый проектом LLVM.

Библиотека OpenSSL обновлена до версии 1.1.1o и расширена применением ассемблерных оптимизаций для архитектур powerpc, powerpc64 и powerpc64le.

SSH-сервер и клиент обновлены до OpenSSH 8.8p1 с отключением поддержки цифровых подписей rsa-sha и поддержкой двухфакторной аутентификации при помощи устройств на базе протокола FIDO/U2F. Для взаимодействия с устройствами FIDO/U2F добавлены новые типы ключей «ecdsa-sk» и «ed25519-sk», в которых используются алгоритмы цифровой подписи ECDSA и Ed25519, в сочетании с хэшем SHA-256.

Обновлены версии входящих в базовую систему сторонних приложений: awk 20210215 (с патчами, отключающими использование локали для диапазонов и улучшающими совместимость с gawk и mawk), zlib 1.2.12, libarchive 3.6.0.

Источник: opennet.ru