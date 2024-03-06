После 11 месяцев разработки опубликован релиз FreeBSD 13.3. Установочные образы сформированы для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv6, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant. Ветка FreeBSD 13.x развивается параллельно веткой FreeBSD 14, для которой осенью был сформирован релиз 14.0, и продолжит сопровождаться до конца января 2026 года. Примерно через год ожидается формирование выпуска FreeBSD 13.4.

Ключевые изменения:

Повышена стабильность драйверов для беспроводных устройств, а также драйверов, запускаемых при помощи прослойки linuxkpi, позволяющей использовать во FreeBSD драйверы из Linux. Обновлены драйверы iwlwifi и rtw88 для беспроводных карт Intel и Realtek.

Реализована возможность запуска NFS-сервера (nfsd, nfsuserd, mountd, gssd и rpc.tlsservd) в Jail с изолированным сетевым окружением vnet. Добавлена новая опция монтирования «syskrb5» для монтирования Kerberized NFSv4.1/4.2 без указания учётных данных Kerberos.

Компилятор Clang и инструментарий LLVM обновлены до ветки 17.

Реализация файловой системы ZFS обновлена до выпуска OpenZFS 2.1.14. В zfsd обеспечено присвоение дискам статуса сбойных при генерации слишком большого числа событий задержки ввода/вывода.

На системах с архитектурой ARM64 по умолчанию в /etc/rc.conf активирован фоновый процесс powerd, позволяющий системе работать в режиме максимальной производительности на платах Raspberry Pi.

В rc.conf добавлена возможность указания значения umask для отдельных сервисов, используя переменные «имясервиса_umask».

Добавлена возможность указания в ~/.login_conf или login.conf приоритетов программ, использующих вызов setusercontext, таких как процесс login.

В rc.conf добавлена возможность настройки флагов к утилите diff, запускаемой при формировании утилитой periodic отчётов с изменениями.

В утилиты head и tail добавлена поддержка опций -q (quiet) и -v (verbose), а также возможность использования единиц изменения Си в цифровых аргументах.

В состав включена утилита objdump, развиваемая проектом LLVM.

В tftpd добавлена опция «-S», позволяющая организовать запись в файлы в chroot-окружении, которые недоступны для общей записи.

Полностью переписано вводное руководство в программные интерфейсы ядра.

Статистка, связанная с отладкой файловых систем и vnode, сгруппирована в рамках серии sysctl vfs.vnode.

По умолчанию отключена поддержка RFC 4620 (IPv6 nodeinfo, запрос информации о хосте).

В пакетном фильтре pf реализована возможность (sysctl net.pf.filter_local=1) применения правил перенаправления пакетов (rdr), отправляемых текущим хостом и доставляемых локально.

Добавлена поддержка виртуальных сетевых адаптеров gve (Google Virtual NIC).

Прекращена поддержка плат BeagleBone Black (armv7).

Обновлены версии OpenSSH 9.6p1, Sendmail 8.18.1, expat 2.6.0, libfido2 1.13.0, nvi 2.2.1, unbound 1.19.1, xz 5.4.5, zlib 1.3.1.

Дополнительно можно отметить публикацию отчёта о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2023 года. Из наиболее интересных проектов можно отметить:

Возможность для автоматического запуска rc.d-сервисов в отдельных jail-окружениях, в которых наследуется родительская файловая система, но ограничивается видимость процессов, доступ к сети, права монтирования и т.п.

Работа по оптимизации строковых функций libc с использованием инструкций SIMD на системах с архитектурой AMD64. Предложено 17 функций, оптимизированных при помощи SIMD, а также 9 функций, переведённых на вызов оптимизированных через SIMD функций. Производительность новых функций при обработке строк, средним размером 64 символа, увеличилась при проведении тестов в 5.54 раза.

Инструментарий Pot 0.16 для управления контейнерами на базе jail-окружений, ZFS, pf и rctl, поддерживающий интеграцию с платформой оркестровки контейнеров nomad. Каталог образов контейнеров Potluck, выступающий аналогом Dockerhub для FreeBSD.

Источник: opennet.ru