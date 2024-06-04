Релиз FreeBSD 14.1 с улучшенным звуковым стеком и поддержкой cloud-init

После шести месяцев разработки сформирован релиз FreeBSD 14.1. Установочные образы подготовлены для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant.

Основные изменения: