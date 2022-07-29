Релиз FreeRDP 2.8.0, свободной реализации протокола RDP

Опубликован новый выпуск проекта FreeRDP 2.8.0, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии:

Добавлена поддержка обработки операций «[MS-RDPET]» и «[MS-RDPECAM]» на стороне сервера.

Добавлены API для получения принятых пирами имён каналов и флагов.

Реализована функция Stream_CheckAndLogRequiredLength для дополнительной проверки корректности размера передаваемых данных.

Из linux-бэкендов удалены кодеки ALAW/ULAW, в которых имелись проблемы со стабильностью.

Убрано ограничение на имя файла CLIPRDR при подключении к серверам, не использующим Windows.

Добавлена настройка «enforce_TLSv1.2» и параметр командной строки для принудительного использования протокола TLSv1.2 вместо TLSv1.3.

Источник: opennet.ru