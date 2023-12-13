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Релиз FreeRDP 3.0, свободной реализации протокола RDP

Опубликован выпуск проекта FreeRDP 3.0.0, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка аутентификации при помощи смарткарт и реализована полная эмуляция смарткарт.
  • Предложена новая эталонная реализация клиента, использующая библиотеку SDL2.
  • Добавлена поддержка методов аутентификации AAD (Azure AD) и AVD (Azure Virtual Desktop).
  • Реализована возможность использования транспорта на базе Websocket.
  • Переписан прокси и предложен новый API модулей.
  • Переписан код для ведения логов.
  • Добавлена полная поддержка библиотеки OpenSSL 3.
  • Добавлены встроенные реализации алгоритмов RC4, MD4 и MD5.
  • Обновлена поддержка протокола RDP.
  • Улучшено приложение xfreerdp.
  • Улучшена работа с буфером обмена.
  • Добавлена клиентская и серверная поддержка RDSTLS.
  • Добавлена поддержка каналов перенаправления графики.
  • Добавлена серверная поддержка канала «[MS-RDPEL]».
  • Добавлена поддержка работы с относительными координатами при отслеживании движения мыши.
  • Для приложения gnome-remote-desktop реализована поддержка звукового кодека Opus.
  • В SDL-клиент добавлена поддержка многомониторных конфигураций.

Источник: opennet.ru

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