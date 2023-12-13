Релиз FreeRDP 3.0, свободной реализации протокола RDP

Опубликован выпуск проекта FreeRDP 3.0.0, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.
В новой версии:
- Добавлена поддержка аутентификации при помощи смарткарт и реализована полная эмуляция смарткарт.
- Предложена новая эталонная реализация клиента, использующая библиотеку SDL2.
- Добавлена поддержка методов аутентификации AAD (Azure AD) и AVD (Azure Virtual Desktop).
- Реализована возможность использования транспорта на базе Websocket.
- Переписан прокси и предложен новый API модулей.
- Переписан код для ведения логов.
- Добавлена полная поддержка библиотеки OpenSSL 3.
- Добавлены встроенные реализации алгоритмов RC4, MD4 и MD5.
- Обновлена поддержка протокола RDP.
- Улучшено приложение xfreerdp.
- Улучшена работа с буфером обмена.
- Добавлена клиентская и серверная поддержка RDSTLS.
- Добавлена поддержка каналов перенаправления графики.
- Добавлена серверная поддержка канала «[MS-RDPEL]».
- Добавлена поддержка работы с относительными координатами при отслеживании движения мыши.
- Для приложения gnome-remote-desktop реализована поддержка звукового кодека Opus.
- В SDL-клиент добавлена поддержка многомониторных конфигураций.
Источник: opennet.ru