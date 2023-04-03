Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.5, в котором продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.5 обеспечена поддержка платформ Windows 10+, macOS 11+, Linux (Ubuntu 20.04, openSUSE 15.4, SUSE 15 SP4, RHEL 8.4/9.0), iOS 14+, Android 8+ (API 23+), webOS, WebAssembly, INTEGRITY и QNX. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2.

Qt 6.5 получил статус LTS-выпуска, в рамках которого для пользователей коммерческой лицензии обновления будут формироваться в течение трёх лет (для остальных обновления будут публиковаться полгода до формирования очередного значительного выпуска). Поддержка прошлой LTS-ветки Qt 6.2 продлится до 30 сентября 2024 года. Ветка Qt 5.15 будет сопровождаться до мая 2025 года.

Основные изменения в Qt 6.5: