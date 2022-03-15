Релиз http-сервера Apache 2.4.53 с устранением опасных уязвимостей

Опубликован релиз HTTP-сервера Apache 2.4.53, в котором представлено 14 изменений и устранено 4 уязвимости:

CVE-2022-22720 — возможность совершения атаки «HTTP Request Smuggling», позволяющей через отправку специально оформленных клиентских запросов вклиниваться в содержимое запросов других пользователей, передаваемых через mod_proxy (например, можно добиться подстановки вредоносного JavaScript-кода в сеанс другого пользователя сайта). Проблема вызвана оставлением открытыми входящих соединений после возникновения ошибок при обработке некорректного тела запроса.

CVE-2022-23943 — переполнение буфера в модуле mod_sed, позволяющее перезаписать содержимое памяти кучи данными, контролируемыми атакующим.

CVE-2022-22721 — возможность записи за границу буфера из-за целочисленного переполнения, возникающего при передаче тела запроса размером более 350МБ. Проблема проявляется на 32-разрядных системах в настройках которых выставлено слишком большое значение LimitXMLRequestBody (по умолчанию 1 МБ, для атаки лимит должен быть выше 350 МБ).

CVE-2022-22719 — уязвимость в mod_lua, позволяющая добиться чтения случайных областей памяти и краха процесса при обработке специально оформленного тела запроса. Проблема вызвана использованием неинициализированных значений в коде функции r:parsebody.

Наиболее заметные изменения, не связанные с безопасностью:

В mod_proxy повышен лимит на число символов в имени обработчика (worker). Добавлена возможность выборочной настройки таймаутов для бэкенда и фронтэнда (например, в привязке к worker-у). Для запросов, передаваемых через websockets или метод CONNECT, время таймаута изменено на максимальное значение, выставленное для бэкенда и фронтэнда.

Разделена обработка открытия DBM-файлов и загрузки DBM-драйвера. В случае сбоя в логе теперь отображаются более детальные сведения об ошибке и драйвере.

В mod_md прекращена обработка запросов к /.well-known/acme-challenge/, если в настройках домена явно не включено использование типа проверки ‘http-01’.

В mod_dav устранено регрессивное изменение, приводящее к большому потреблению памяти при обработке большого числа ресурсов.

Добавлена возможность использования библиотеки pcre2 (10.x) вместо pcre (8.x) для обработки регулярных выражений.

В фильтры запросов добавлена поддержка анализа аномалий для протокола LDAP для корректного экранирования данных при попытке совершения атак по подстановке LDAP-конструкций.

В mpm_event устранена взаимная блокировка, возникающая при пепезапуске или превышении лимита MaxConnectionsPerChild на высоконагруженных систмах.

Источник: opennet.ru