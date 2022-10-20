Релиз коммуникационной платформы Asterisk 20

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 20, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2.

Asterisk 20 отнесён к категории выпусков с расширенной поддержкой (LTS), обновления для которого будут выпускаться в течение пяти лет вместо свойственных для обычных выпусков двух лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Asterisk 18 продлится до октября 2025 года, а ветки Asterisk 16 до октября 2023 года. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности.

Ключевые улучшения в Asterisk 20: