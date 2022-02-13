Релиз компилятора Rakudo 2022.02 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

Представлен выпуск Rakudo 2022.02, компилятора для языка программирования Raku (бывший Perl 6). Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов и развиваемый отдельным сообществом разработчиков. Одновременно доступен выпуск виртуальной машины MoarVM 2022.02, формирующей среду для запуска скомпилированного в Rakudo байт-кода. В Rakudo компиляция также поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

Из улучшений в Rakudo 2022.02 отмечается поддержка переменной окружения $RAKUDO_OPT для определения применяемых в компиляторе опций по умолчанию, добавлена функция rotor для группировки элементов списка, добавлена динамическая переменная $*RAT-UPGRADE-CLASS, в перечисления добавлены методы order и infer, реализованы недостающие проверки на значения NULL, в реализацию массивов добавлены методы unique, repeated и squish. В новой версии MoarVM улучшены реализации JIT и сборщика мусора, проведена чистка устаревшего кода, добавлены новые оптимизации и проверки для обеспечения безопасности.



Источник: opennet.ru