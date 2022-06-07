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Релиз компилятора Rakudo 2022.06 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

Представлен выпуск Rakudo 2022.06, компилятора для языка программирования Raku (бывший Perl 6). Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов и развиваемый отдельным сообществом разработчиков. Компилятор поддерживает варианты языка Raku, описанные в спецификациях 6.c и 6.d (по умолчанию). Одновременно доступен выпуск виртуальной машины MoarVM 2022.06, формирующей среду для запуска скомпилированного в Rakudo байт-кода. В Rakudo компиляция также поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

Из улучшений в Rakudo 2022.06 отмечается категоризация генерируемых исключений — для каждой ошибки теперь можно использовать свой класс исключений. Добавлен более компактный по размеру байткода способ возвращения состояния «Failure» — (Exception|Cool).Failure (вместо ‘fail «foo»‘ и ‘Failure.new(«foo»)’ предлагается указывать ‘»foo».Failure’). В метод DateTime.posix добавлен именованный аргумент «:real». Значительно ускорено использование метода .tail() с массивами. В новой версии MoarVM улучшена работа сборщика мусора.

Источник: opennet.ru

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