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Релиз компилятора Rakudo 2022.12 для языка программирования Raku (бывший Perl 6)

Представлен выпуск Rakudo 2022.12, компилятора для языка программирования Raku (бывший Perl 6). Проект был переименован из Perl 6 так как не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, не совместимый с Perl 5 на уровне исходных текстов и развиваемый отдельным сообществом разработчиков. Компилятор поддерживает варианты языка Raku, описанные в спецификациях 6.c, 6.d (по умолчанию). Одновременно доступен выпуск виртуальной машины MoarVM 2022.12, формирующей среду для запуска скомпилированного в Rakudo байт-кода. В Rakudo компиляция также поддерживается для JVM и некоторых виртуальных машин для JavaScript.

Из улучшений в Rakudo 2022.12 отмечается реализация некоторых языковых новшеств, предложенных в спецификации 6.e: добавлена поддержка операции «.skip» (например, «say (^20).skip(0,5,3);»), появилась возможность вывода времени в наносекундах («nano»), реализован префиксный оператор «//», добавлен метод Any.snitch, в Str.comb добавлена возможность использования выражений типа «.comb(3 => -2)», по аналогии с List.rotor. Реализован метод IO::Path.chown и функция chown(). В новой версии MoarVM реализованы операторы беззнакового сравнения («eq, ne, (l|g)(e|t)») и оператор chown.

Источник: opennet.ru

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