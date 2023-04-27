Релиз Linguist 5.0, браузерного дополнения для перевода страниц

Состоялся релиз браузерного дополнения Linguist 5.0, предоставляющего полнофункциональный перевод страниц, выделенного и введённого вручную текста. Дополнение также включает словарь с закладками и широкие возможности конфигурации, включая добавление собственных модулей перевода на странице настроек. Код распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в браузерах на основе движка Chromium, Firefox, Firefox для Android.

Ключевые изменения в новой версии:

Реализован полноценный оффлайн перевод. Новый встроенный модуль перевода интегрирует Bergamot Translator и позволяет использовать все возможности Linguist полностью автономно, без отправки текстов в интернет. Соединение с интернетом необходимо только для единоразовой загрузки моделей для каждого направления перевода, после этого подключение не требуется. Актуальный список языков поддерживаемых Bergamot (список будет пополняться в новых патчах): английский, болгарский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, русский, украинский, французский, чешский, эстонский.

В публичный список пользовательских модулей перевода добавлены API биндинги для проекта TartuNLP (проект машинного перевода Тартуского университета), LibreTranslate (проект self-hosted машинного перевода), Lingva Translate (бэкэнд проксирующий google translator API). Подготавливается модуль для ChatGPT.

Реализована поддержка пользовательских text-to-speech модулей.

Добавлена вкладка с историей переводов, для поиска недавно переведенных текстов.

Добавлен перевод интерфейса расширения на 41 язык

Переводчик Bing удалён из списка встроенных модулей, из-за не стабильного качества.

Произведены улучшения пользовательского интерфейса, реализована поддержка горячих клавиш для перевода страниц.

Исправлено автоопределение языка страниц на Иврите.

Исправлена проблема удаления текстов во всех элементах страницы, при быстром переключении состояния перевода страницы.

Источник: opennet.ru