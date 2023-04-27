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Релиз Linguist 5.0, браузерного дополнения для перевода страниц

Состоялся релиз браузерного дополнения Linguist 5.0, предоставляющего полнофункциональный перевод страниц, выделенного и введённого вручную текста. Дополнение также включает словарь с закладками и широкие возможности конфигурации, включая добавление собственных модулей перевода на странице настроек. Код распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в браузерах на основе движка Chromium, Firefox, Firefox для Android.

Ключевые изменения в новой версии:

  • Реализован полноценный оффлайн перевод. Новый встроенный модуль перевода интегрирует Bergamot Translator и позволяет использовать все возможности Linguist полностью автономно, без отправки текстов в интернет. Соединение с интернетом необходимо только для единоразовой загрузки моделей для каждого направления перевода, после этого подключение не требуется. Актуальный список языков поддерживаемых Bergamot (список будет пополняться в новых патчах): английский, болгарский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, русский, украинский, французский, чешский, эстонский.
  • В публичный список пользовательских модулей перевода добавлены API биндинги для проекта TartuNLP (проект машинного перевода Тартуского университета), LibreTranslate (проект self-hosted машинного перевода), Lingva Translate (бэкэнд проксирующий google translator API). Подготавливается модуль для ChatGPT.
  • Реализована поддержка пользовательских text-to-speech модулей.
  • Добавлена вкладка с историей переводов, для поиска недавно переведенных текстов.
  • Добавлен перевод интерфейса расширения на 41 язык
  • Переводчик Bing удалён из списка встроенных модулей, из-за не стабильного качества.
  • Произведены улучшения пользовательского интерфейса, реализована поддержка горячих клавиш для перевода страниц.
  • Исправлено автоопределение языка страниц на Иврите.
  • Исправлена проблема удаления текстов во всех элементах страницы, при быстром переключении состояния перевода страницы.

Источник: opennet.ru

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