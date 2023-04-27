Релиз Linguist 5.0, браузерного дополнения для перевода страниц

Состоялся релиз браузерного дополнения Linguist 5.0, предоставляющего полнофункциональный перевод страниц, выделенного и введённого вручную текста. Дополнение также включает словарь с закладками и широкие возможности конфигурации, включая добавление собственных модулей перевода на странице настроек. Код распространяется под лицензией BSD. Поддерживается работа в браузерах на основе движка Chromium, Firefox, Firefox для Android.
Ключевые изменения в новой версии:
- Реализован полноценный оффлайн перевод. Новый встроенный модуль перевода интегрирует Bergamot Translator и позволяет использовать все возможности Linguist полностью автономно, без отправки текстов в интернет. Соединение с интернетом необходимо только для единоразовой загрузки моделей для каждого направления перевода, после этого подключение не требуется. Актуальный список языков поддерживаемых Bergamot (список будет пополняться в новых патчах): английский, болгарский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, русский, украинский, французский, чешский, эстонский.
- В публичный список пользовательских модулей перевода добавлены API биндинги для проекта TartuNLP (проект машинного перевода Тартуского университета), LibreTranslate (проект self-hosted машинного перевода), Lingva Translate (бэкэнд проксирующий google translator API). Подготавливается модуль для ChatGPT.
- Реализована поддержка пользовательских text-to-speech модулей.
- Добавлена вкладка с историей переводов, для поиска недавно переведенных текстов.
- Добавлен перевод интерфейса расширения на 41 язык
- Переводчик Bing удалён из списка встроенных модулей, из-за не стабильного качества.
- Произведены улучшения пользовательского интерфейса, реализована поддержка горячих клавиш для перевода страниц.
- Исправлено автоопределение языка страниц на Иврите.
- Исправлена проблема удаления текстов во всех элементах страницы, при быстром переключении состояния перевода страницы.
Источник: opennet.ru