ProHoster > Блог > Новости интернета > Релиз Little Nightmares III отложили до 2025 года — игре нужно «больше заботы и тепла» от разработчиков

Релиз Little Nightmares III отложили до 2025 года — игре нужно «больше заботы и тепла» от разработчиков

Разработчики из британской студии Supermassive Games совместно с издательством Bandai Namco объявила о переносе релиза своего хоррор-платформера Little Nightmares III на 2025 год. До публикации соответствующего объявления в X (бывший Twitter) считалось, что игра выйдет в текущем году. Источник изображения: Bandai Namco
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий