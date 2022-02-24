Релиз медиацентра MythTV 32.0

После года разработки состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 32.0, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL. Одновременно сформирован выпуск отдельно развивающегося web-интерфейса MythWeb для управления медиацентром через web-браузер.

Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.) и фронтэнда для отображения и формирования интерфейса. Фронтэнд может работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов — официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами достаточно широк — от интеграции с различными online-сервисами и реализации web-интерфейса для управления системой по сети до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.

В новой версии в кодовую базу внесено около 1300 улучшений, среди которых: