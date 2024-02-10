Релиз медиацентра MythTV 34

После года разработки состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 34, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPLv2. Одновременно сформирован выпуск отдельно развивающегося web-интерфейса MythWeb для управления медиацентром через web-браузер.

Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.) и фронтэнда для отображения и формирования интерфейса. Фронтэнд может работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов — официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами достаточно широк — от интеграции с различными online-сервисами и реализации web-интерфейса для управления системой по сети до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.

В новой версии в кодовую базу внесено 444 изменения, среди которых:

WebFrontend, обеспечивающий доступ ко всем настройкам, заменён на новый встроенный Web-интерфейс (http://yourBackend:6544).

Завершена работа над второй версией Service API.

В редактор каналов (Channel Editor) добавлена страница для редактирования параметров IPTV.

В mythbackend добавлен параметр командной строки webonly для активации только web-интерфейса.

В интерфейс для показа спектрограммы добавлен новый визуальный эффект SpectrumDetail.

В реализацию Airplay добавлена поддержка расшифровки потоков с данными и расшифровки сессионных ключей, используя новые версии OpenSSL.

Для карт захвата видео HDHomeRun реализована поддержка IPTV, настройки DVB-T/T2, импорта каналов и записи MPTS.

Проведён перевод кода на использование стандарта C++17.

Предоставлена возможность декодирования внешних субтитров, используя FFmpeg вместо xine.

Добавлена функция для синхронизации внешних субтитров с видеопотоком.

Тема оформления заменена на MythCenter-wide.

В меню добавлена настройка «Smooth Transitions».

Источник: opennet.ru