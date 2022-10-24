Релиз Memtest86+ 6.00 с поддержкой UEFI

Спустя 9 лет с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован выпуск программы для тестирования оперативной памяти MemTest86+ 6.00. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Основные новшества:
- Полностью переписан код для загрузки и запуска при использовании прошивок UEFI.
- Добавлена поддержка SDRAM.
- Реализовано определение памяти DDR4 и DDR5.
- Реализовано определение процессоров AMD Zen 1/2/3/4.
- Реализовано определение процессоров Intel вплоть до 13-поколения.
- Улучшена поддержка поколений CPU AMD, предшествующих Zen.
- Добавлена поддержка режима Long Mode Paging.
- Добавлена поддержка до 256 ядер CPU.
- Добавлена поддержка профилей XMP 3.0 (Extreme Memory Profile).
- Добавлена поддержка старых чипсетов NVIDIA и AMD.
Источник: opennet.ru