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Релиз Memtest86+ 6.00 с поддержкой UEFI

Спустя 9 лет с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован выпуск программы для тестирования оперативной памяти MemTest86+ 6.00. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Полностью переписан код для загрузки и запуска при использовании прошивок UEFI.
  • Добавлена поддержка SDRAM.
  • Реализовано определение памяти DDR4 и DDR5.
  • Реализовано определение процессоров AMD Zen 1/2/3/4.
  • Реализовано определение процессоров Intel вплоть до 13-поколения.
  • Улучшена поддержка поколений CPU AMD, предшествующих Zen.
  • Добавлена поддержка режима Long Mode Paging.
  • Добавлена поддержка до 256 ядер CPU.
  • Добавлена поддержка профилей XMP 3.0 (Extreme Memory Profile).
  • Добавлена поддержка старых чипсетов NVIDIA и AMD.

Релиз Memtest86+ 6.00 с поддержкой UEFI


Источник: opennet.ru

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