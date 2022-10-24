Релиз Memtest86+ 6.00 с поддержкой UEFI

Спустя 9 лет с момента формирования прошлой значительной ветки опубликован выпуск программы для тестирования оперативной памяти MemTest86+ 6.00. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества: