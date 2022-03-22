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Релиз менеджера паролей KeePassXC 2.7

Опубликован значительный выпуск открытого кроссплатформенного менеджера паролей KeePassXC 2.7, предоставляющего средства для безопасного хранения не только обычных паролей, но и одноразовых паролей (TOTP), SSH-ключей и прочей информации, которую пользователь считает конфиденциальной. Данные могут храниться как в локальном зашифрованном хранилище, так и во внешних облачных хранилищах. Код проекта написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензиями GPLv2 и GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage, Flatpak, Ubuntu PPA), Windows и macOS.

Основные возможности:

  • Создание и работа с БД в формате KDBX.
  • Систематизация информации с распределением по группам.
  • Встроенная система поиска.
  • Генератор надёжных паролей.
  • Автоподстановка паролей в приложения.
  • Интеграция с web-браузерами Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Chromium, Vivaldi, Brave и Tor Browser.
  • Поддержка импорта базы паролей из форматов CSV, 1Password и KeePass1. Экспорт в форматы CSV и HTML.
  • Анализ качества сохранённых паролей и формирование отчётов со статистикой.
  • Хранение и генерация одноразовых паролей (TOTP).
  • Прикрепление файлов и добавление собственных атрибутов.
  • Поддержка YubiKey и OnlyKey.
  • Возможность управления из командной строки (keepassxc-cli).
  • Совместный доступ к БД KeeShare.
  • Интеграция с SSH Agent.
  • Поддержка FreeDesktop.org Secret Service, например, для использования вместо GNOME keyring.
  • Поддержка алгоритмов шифрования Twofish и ChaCha20.

Релиз менеджера паролей KeePassXC 2.7

В новом выпуске:

  • Обеспечена поддержка формата KDBX 4.1.
  • Предоставлена возможность привязки тегов и поиска по тегам.
    Релиз менеджера паролей KeePassXC 2.7
  • Добавлена быстрая разблокировка через FreeDesktop.org Secret Service (Linux), Windows Hello и macOS Touch ID. В том числе теперь можно быстро разблокировать список паролей сканером отпечатка пальцев по аналогии с тем, как это сделано в KeePassDroid.
  • Значительно переработаны средства для автоматического ввода паролей. Добавлен учёт различных раскладок клавиатуры при автовводе.
  • Обеспечено выделение уязвимых паролей в интерфейсе специальной меткой.
  • Улучшена обработка вложений, в том числе появилась возможность работы с вложениями через CLI.
  • Переделано отображение истории операций, показано в каких именно полях было изменение и предоставлена возможность отмены операции.
    Релиз менеджера паролей KeePassXC 2.7
  • Бэкенд шифрования переведён с libgcrypt на библиотеку Botan.
  • Добавлена опция для прямой записи в облачное хранилище и GVFS.
  • Реализована защита от захвата экрана в Windows и macOS.
  • В интерфейс добавлена новая вкладка в раздел с отчётами о БД, показывающая данные, используемые в браузерном дополнении.
    Релиз менеджера паролей KeePassXC 2.7
  • Поддержка определения путей для сохранения резервных копий.
  • Добавлена функция клонирования групп.
  • Добавлена поддержка взаимодействия с аппаратными ключами через NFC.
  • Добавлена поддержка Microsoft Edge на платформе Linux.

Источник: opennet.ru

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