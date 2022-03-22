Релиз менеджера паролей KeePassXC 2.7

Опубликован значительный выпуск открытого кроссплатформенного менеджера паролей KeePassXC 2.7, предоставляющего средства для безопасного хранения не только обычных паролей, но и одноразовых паролей (TOTP), SSH-ключей и прочей информации, которую пользователь считает конфиденциальной. Данные могут храниться как в локальном зашифрованном хранилище, так и во внешних облачных хранилищах. Код проекта написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензиями GPLv2 и GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage, Flatpak, Ubuntu PPA), Windows и macOS.
Основные возможности:
- Создание и работа с БД в формате KDBX.
- Систематизация информации с распределением по группам.
- Встроенная система поиска.
- Генератор надёжных паролей.
- Автоподстановка паролей в приложения.
- Интеграция с web-браузерами Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Chromium, Vivaldi, Brave и Tor Browser.
- Поддержка импорта базы паролей из форматов CSV, 1Password и KeePass1. Экспорт в форматы CSV и HTML.
- Анализ качества сохранённых паролей и формирование отчётов со статистикой.
- Хранение и генерация одноразовых паролей (TOTP).
- Прикрепление файлов и добавление собственных атрибутов.
- Поддержка YubiKey и OnlyKey.
- Возможность управления из командной строки (keepassxc-cli).
- Совместный доступ к БД KeeShare.
- Интеграция с SSH Agent.
- Поддержка FreeDesktop.org Secret Service, например, для использования вместо GNOME keyring.
- Поддержка алгоритмов шифрования Twofish и ChaCha20.
В новом выпуске:
- Обеспечена поддержка формата KDBX 4.1.
- Предоставлена возможность привязки тегов и поиска по тегам.
- Добавлена быстрая разблокировка через FreeDesktop.org Secret Service (Linux), Windows Hello и macOS Touch ID. В том числе теперь можно быстро разблокировать список паролей сканером отпечатка пальцев по аналогии с тем, как это сделано в KeePassDroid.
- Значительно переработаны средства для автоматического ввода паролей. Добавлен учёт различных раскладок клавиатуры при автовводе.
- Обеспечено выделение уязвимых паролей в интерфейсе специальной меткой.
- Улучшена обработка вложений, в том числе появилась возможность работы с вложениями через CLI.
- Переделано отображение истории операций, показано в каких именно полях было изменение и предоставлена возможность отмены операции.
- Бэкенд шифрования переведён с libgcrypt на библиотеку Botan.
- Добавлена опция для прямой записи в облачное хранилище и GVFS.
- Реализована защита от захвата экрана в Windows и macOS.
- В интерфейс добавлена новая вкладка в раздел с отчётами о БД, показывающая данные, используемые в браузерном дополнении.
- Поддержка определения путей для сохранения резервных копий.
- Добавлена функция клонирования групп.
- Добавлена поддержка взаимодействия с аппаратными ключами через NFC.
- Добавлена поддержка Microsoft Edge на платформе Linux.
Источник: opennet.ru