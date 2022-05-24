Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.16

Доступен релиз Alpine Linux 3.16, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (155 МБ), с ядром без патчей (168 МБ), расширенном (750 МБ) и для виртуальных машин (49 МБ).

В новом выпуске:

В скриптах для настройки системы улучшена поддержка накопителей NVMe, предоставлена возможность создания учётной записи администратора, добавлена поддержка добавления ключей для SSH.

Предложен новый скрипт setup-desktop для упрощения установки окружения рабочего стола.

Пакет с утилитой sudo перемещён в репозиторий community, что подразумевает формирования обновлений с устранением уязвимостей только для последней стабильной ветки sudo. Вместо sudo рекомендовано использовать doas (упрощённый аналог sudo от проекта OpenBSD) или прослойку doas-sudo-shim, предоставляющую замену команде sudo, работающую поверх утилиты doas.

Раздел /tmp теперь размещается в памяти с использованием файловой системы tmpfs.

Пакет icu-data с данными для интернационализации разделён на два пакета: icu-data-en (2.6 MiB, включена только локаль en_US/GB) и icu-data-full (29 MiB).

В отдельные пакеты вынесены плагины к NetworkManager: networkmanager-wifi, networkmanager-adsl, networkmanager-wwan, networkmanager-bluetooth, networkmanager-ppp и networkmanager-ovs.

Библиотека SDL 1.2 заменена на пакет sdl12-compat, предоставляющий API, совместимый с двоичным и исходным кодом SDL 1.2, но работающий поверх SDL 2.

С поддержкой utmps собраны пакеты busybox, dropbear, mingetty, openssh, util-linux.

Для обеспечения работы команды login задействован пакет util-linux-login.

Обновлены версии пакетов, в том числе доступны выпуски KDE Plasma 5.24, KDE Gears 22.04, Plasma Mobile 22.04, GNOME 42, Go 1.18, LLVM 13, Node.js 18.2, Ruby 3.1, Rust 1.60, Python 3.10, PHP 8.1, R 4.2, Xen 4.16, Podman 4.0. Удалены пакеты с php7 и python2.

Источник: opennet.ru