Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.20

Доступен релиз Alpine Linux 3.20, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker и используется в проекте PostmarketOS. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x) подготовлены в шести вариантах: стандартном (209 МБ), загружаемом по сети (229 МБ), расширенном (975 МБ), для виртуальных машин (61 MB) и для гипервизора Xen (956 МБ).

В новом выпуске: