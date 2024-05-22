Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.20

Доступен релиз Alpine Linux 3.20, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker и используется в проекте PostmarketOS. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x) подготовлены в шести вариантах: стандартном (209 МБ), загружаемом по сети (229 МБ), расширенном (975 МБ), для виртуальных машин (61 MB) и для гипервизора Xen (956 МБ).
В новом выпуске:
- Добавлена начальная поддержка 64-разрядной архитектуры RISC-V. Сформирован образ minirootfs, размером 3 МБ.
- Предложены пакеты с новыми версиями графических окружений KDE 6, GNOME 46 и Sway 1.9.
- Обновлены версии пакетов, среди прочего доступны выпуски LLVM 18, Node.js 20.10, Python 3.12, Ruby 3.3, Rust 1.78, Crystal 1.12, Go 1.22, .NET 8.0, grub 2.12, nginx 1.26, Nim 2.0, OpenJDK 22, R 4.4.
- Пакеты с СУБД Redis заменены на форк Valkey, в связи с переводом Redis на проприетарную лицензию.
Источник: opennet.ru