Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.7

Опубликован релиз набора системных утилит Toybox 0.8.7, как и BusyBox оформленного в виде единого исполняемого файла и оптимизированного для минимального потребления системных ресурсов. Проект развивается бывшим мэйнтейнером BusyBox и распространяется под лицензией 0BSD. Основным назначением Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов. По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox, но уже реализовано 299 базовых команд (220 полностью и 79 частично) из 378 запланированных.

Из новшеств Toybox 0.8.7 можно отметить:

В разряд полностью реализованных переведены команды host, wget, openvt и deallocvt.

Добавлены новые команды uclampset, gpiodetect, gpioinfo, gpioiget, gpiofind и gpioset.

Добавлена реализация простого HTTP-сервера httpd.

Удалена команда catv (аналог cat -v).

В утилите top появилась возможность переключения списков клавишами влево и вправо и изменения сортировки комбинациями «Shift + влево или вправо».

Добавлена поддержка опций «find -samefile», «cmp -n», «tar —strip».

В утилиты lsusb и lspci добавлено извлечение описаний устройств из файлов /etc/{usb,pci}.ids[.gz].

В утилиту ifconfig добавлена поддержка переименования сетевых интерфейсов.

В утилиту wget добавлена поддержка метода POST для отправки данных web-форм.

Источник: opennet.ru