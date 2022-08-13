Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.8

Опубликован релиз набора системных утилит Toybox 0.8.8, как и BusyBox оформленного в виде единого исполняемого файла и оптимизированного для минимального потребления системных ресурсов. Проект развивается бывшим мэйнтейнером BusyBox и распространяется под лицензией 0BSD. Основным назначением Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов. По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox, но уже реализовано 306 базовых команд (227 полностью и 79 частично) из 378 запланированных.

Из новшеств Toybox 0.8.8 можно отметить:

В утилиту «timeout» добавлена опция «-i» для завершения команды после определённого времени неактивности (вывод в стандартный поток сбрасывает таймер).

В утилиту «tar» добавлена поддержка опции «—xform» для преобразования имён файлов при помощи заданного sed-выражения. Реализована команда «tar —null».

Для длинных опций предложены сокращённые аналоги (например, «ls —col» для «ls —color»).

В команду «blkid -o» добавлена поддержка форматов вывода «full», «value» и «export».

В утилиту «nsenter» добавлены опции «-C» (включение cgroup namespace) и «-a» (включение всех поддерживаемых пространств имён).

В утилите «mount» реализована опция «-R» и по умолчанию включено рекурсивно bind-монтирование.

В утилите «file» обеспечено распознавание файлов с образами ядра Linux и исполняемыми файлами для архитектуры Loongarch.

Источник: opennet.ru