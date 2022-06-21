Релиз nginx 1.23.0

Представлен первый выпуск новой основной ветки nginx 1.23.0, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.22.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В следующем году на базе основной ветки 1.23.x будет сформирована стабильная ветка 1.24.

Основные изменения:

Переделан внутренний API, строки заголовков теперь передаются в форме связанного списка.

Обеспечено объединение строк заголовков с идентичными именами при передаче в бэкенды FastCGI, SCGI и uwsgi, в методе $r->header_in() модуля ngx_http_perl_module и в переменных «$http_…», «$sent_http_…», «$sent_trailer_…», «$upstream_http_…» и «$upstream_trailer_…».

Для ошибок SSL «application data after close notify» уровень логов понижен с «crit» до «info».

Устранена проблема с зависанием соединений в nginx, собранном на Linux-системах с ядром 2.6.17 и новее, но используемом на системах без поддержки EPOLLRDHUP (например, при применении эмуляции epoll).

Устранена проблема с кэшированием ответов, если заголовок «Expires» запрещал кэширование, а «Cache-Control» разрешал.

Решены проблемы, проявляющиеся, если бэкенд выдавал в ответе в несколько заголовков «Vary» и «WWW-Authenticate».

Источник: opennet.ru