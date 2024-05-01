Релиз Nvidia RTX Remix 0.5

Состоялся релиз открытого проекта Nvidia RTX Remix 0.5. Решение RTX Remix создано на базе Nvidia Omniverse и входит в набор инструментов Nvidia Studio. Платформа предназначена для создания ремастеров классических игр на DirectX 8 и 9. С помощью машинных алгоритмов инструменты RTX Remix улучшают графику и добавляют в игры современные технологии, такие как трассировка лучей, масштабирование изображения DLSS, Reflex и другие.

Исходный код проекта Nvidia RTX Remix опубликован на GitHub под лицензией MIT.

Проект RTX Remix для ремастеринга старых/классических игр с трассировкой лучей использовался при создании Portal RTX, Portal: Overture RTX и Half-Life 2 RTX. NVidia опубликовала подробную инструкцию об основных инструментах RTX Remix и показала её возможности на примере Half-Life 2 RTX.

В исходный код DXVK проекта Nvidia RTX Remix 0.5 добавлена поддержка Deep Learning Super Sampling (DLSS) 3.5 Ray Reconstruction. Также в проекте появилась поддержка Direct3D от D3D8 до D3D9, улучшена система захвата вершин, по умолчанию для которой используются конвейеры RT, внесены исправления в драйвер RADV, при использовании по умолчанию конвейеров RT в RADV производительность увеличена примерно втрое по сравнению с предыдущей стабильной версией проекта. Разработчики Nvidia внесли в RTX Remix улучшения в работе алгоритма выдачи логов, повысили надёжность сборки и внесли ряд исправлений, касающихся ранее обнаруженных ошибок.

Источник: linux.org.ru