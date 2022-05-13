Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.1

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.1 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.
Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.1, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.
В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).
Основные новшества:
- Предоставлена поддержка установки ONLYOFFICE на системы с архитектурой ARM. Опубликована отдельная сборка ONLYOFFICE Docs для ARM.
- Предложен новый просмотрщик документов в форматах PDF, XPS и DJVU, который отличается высокой производительностью и обработкой всех операций на стороне клиента. Из особенностей нового просмотрщика также отмечается боковая панель с эскизами страниц документа, панель навигации, режим ручного выделения областей в документе, секция с информацией о файле и возможность перехода по внешним и внутренним ссылкам.
- Во все редакторы добавлено новое меню для вставки и изменения фигур. Добавлены пиктограммы для всех предлагаемых фигур. Обеспечен показ списка ранее использованных фигур.
- Добавлен режим редактирования геометрии фигур через расстановку мышью опорных точек.
- Изменён инструмент для выбора направления заливки фигуры градиентом. На пиктограмме заливки градиентом обеспечено отображение выбранных цветов.
- Предоставлена возможность обрезки изображения по контуру фигуры.
- Добавлена поддержка новых типов диаграмм: пирамидальных, столбчатых, цилиндрических и конусных.
- В левой боковой панель добавлена поддержка сортировки комментариев по группам.
- При вводе пароля защиты файла добавлена опция для показа символов пароля во время ввода.
- Добавлена поддержка объектов SmartArt, работающая без их преобразования в группы объектов.
- Реализован вывод уведомления об обрыве и восстановлении соединения.
- В редакторе документов добавлена поддержка преобразования файлов PDF/XPS в редактируемый документ в формате DOCX.
- Предоставлена возможность принятия и отклонения изменений через контекстное меню.
- Добавлена поддержка указания спецсимволов при поиске документов.
- Добавлена новая вкладка инструментов View, предоставляющая настройки отображения документов и презентаций, такие как тема оформления, позиционирование документа, уровень масштабирования, показ панели инструментов и статусной строки.
- Изменения в табличном процессоре:
- Реализован интерфейс для предпросмотра таблиц перед выводом на печать.
- Во вкладку View добавлены опции для включения строки состояния, объединения строки состояния и панели управления электронной таблицей, постоянного отображения панели инструментов, выбора темы оформления интерфейса и отображения теней для панелей.
- В диалог выбора формата чисел в ячейках добавлена секция с символами валют.
- При вводе формул обеспечен вывод всплывающих подсказок, предлагающих подходящие варианты формул.
- В диалоге настройки параметров импорта в форматах TXT и CSV добавлена опция для выбора символов определения начала и конца блока с текстом (кавычки).
- Добавлена поддержка открытия файлов в формате XLSB.
- Добавлено контекстное меню для перемещения электронных таблиц.
- Предоставлена возможность открытия и закрытия групп в режиме просмотра и комментирования.
- Реализован интерфейс для предпросмотра таблиц перед выводом на печать.
- Изменения в редакторе презентаций:
- Добавлена поддержка вставки анимации в презентацию. В панель инструментов добавлены новые вкладки Animation и View.
- В меню предоставлены инструменты для дублирования слайдов и перемещения слайдов в начало и конец списка.
- Во вкладке Insert появилась возможность вставки недавно использованных фигур.
- Добавлена поддержка вставки анимации в презентацию. В панель инструментов добавлены новые вкладки Animation и View.
- Добавлена поддержка масштабирования форм.
- В варианте редакторов и просмотрщиков для мобильных устройств реализована поддержка тёмной темы оформления и добавлена кнопка для показа списков в электронной таблице.
Источник: opennet.ru