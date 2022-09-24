Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.2.0

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.2.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.
Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.2, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.
В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).
Основные новшества:
- Предупреждение с запросом разрешения пользователя при выполнении запросов из макросов (исправление CVE-2021-43446)
- Векторная печать текста, если на странице нет градиентных заливок
- Убран минимальный размер окна
- Уменьшены кнопки на тулбаре за счет переноса текста
- «Темная контрастная» и «Системная» темы интерфейса
- Обновлено поведение иконок на панели инструментов
- Обновлена страница «Дополнительные параметры»
- Изменён компонент для выбора цвета
- Добавлена возможность отключения вызова альтернативного меню в редакторах
- Полностью изменён дизайн окна поиска в редакторах
- Добавлены горячие клавиши для «Специальной вставки»
- Добавлены кнопки «Вырезать» и «Выделить все» на главном тулбаре рядом с «Копировать» и «Вставить»
- Значительно улучшена работа с текстом и шрифтами и добавлена поддержка таких языков как Бенгали и Сингальский (только в редакторе документов и презентаций)
- Добавлена настройка лигатур
- Реализована возможность вставки электронных таблиц в виде OLE-объектов
- Добавлена возможность выбора изображения в качестве маркера для списка
- Значительно улучшено отображение файлов в форматах «EMF» и «WMF»
- Реализовано удаление колонтитулов через панель инструментов
- Добавлена кнопка включения текущего заголовка в оглавление
- Добавлено предупреждение при обновлении таблицы оглавления, если в документе его нет
- Панель навигации переименована в «Заголовки»
- Значительно улучшены конвертации «PDF», «DjVu» и «XPS» в «DOCX»
- Добавлена возможность использования греческих символов в нумерованных списках на открытие
- В настройках диаграммы добавлена возможность «Переключить строку/столбец»
- Появилась подсветка номеров строк при фильтрации данных
- Убраны кнопки «Первый лист» и «Последний лист» из статус бара
- Реализовано выделение скопированного диапазона
- Добавлена настройка для отключения «Автоматически изменять ширину столбцов при обновлении»
- Появилась настройка системы дат 1904
- Добавлена анимация движения «Пользовательский путь»
- Добавлена новая вкладка «Положение» для графических объектов
- Добавлены библиотеки VLC для воспроизведения видео и аудио
- Добавлено окно для поиска
- Реализована настройка ширины ячейки для форм с включенной опцией «Комбинировать символы»
- Добавлена настройка Тег для полей
- Новые настройки «Формат» и «Допустимые символы» для полей
- Новые поля для ввода «Номер телефона», «Адрес Email» и «Составное поле»
Источник: opennet.ru