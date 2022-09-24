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Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.2.0

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.2.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.2, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • Предупреждение с запросом разрешения пользователя при выполнении запросов из макросов (исправление CVE-2021-43446)
  • Векторная печать текста, если на странице нет градиентных заливок
  • Убран минимальный размер окна
  • Уменьшены кнопки на тулбаре за счет переноса текста
  • «Темная контрастная» и «Системная» темы интерфейса
  • Обновлено поведение иконок на панели инструментов
  • Обновлена страница «Дополнительные параметры»
  • Изменён компонент для выбора цвета
  • Добавлена возможность отключения вызова альтернативного меню в редакторах
  • Полностью изменён дизайн окна поиска в редакторах
  • Добавлены горячие клавиши для «Специальной вставки»
  • Добавлены кнопки «Вырезать» и «Выделить все» на главном тулбаре рядом с «Копировать» и «Вставить»
  • Значительно улучшена работа с текстом и шрифтами и добавлена поддержка таких языков как Бенгали и Сингальский (только в редакторе документов и презентаций)
  • Добавлена настройка лигатур
  • Реализована возможность вставки электронных таблиц в виде OLE-объектов
  • Добавлена возможность выбора изображения в качестве маркера для списка
  • Значительно улучшено отображение файлов в форматах «EMF» и «WMF»
  • Редактор документов
    • Реализовано удаление колонтитулов через панель инструментов
    • Добавлена кнопка включения текущего заголовка в оглавление
    • Добавлено предупреждение при обновлении таблицы оглавления, если в документе его нет
    • Панель навигации переименована в «Заголовки»
    • Значительно улучшены конвертации «PDF», «DjVu» и «XPS» в «DOCX»
    • Добавлена возможность использования греческих символов в нумерованных списках на открытие
  • Редактор таблиц
    • В настройках диаграммы добавлена возможность «Переключить строку/столбец»
    • Появилась подсветка номеров строк при фильтрации данных
    • Убраны кнопки «Первый лист» и «Последний лист» из статус бара
    • Реализовано выделение скопированного диапазона
    • Добавлена настройка для отключения «Автоматически изменять ширину столбцов при обновлении»
    • Появилась настройка системы дат 1904
  • Редактор презентаций
    • Добавлена анимация движения «Пользовательский путь»
    • Добавлена новая вкладка «Положение» для графических объектов
    • Добавлены библиотеки VLC для воспроизведения видео и аудио
  • Формы
    • Добавлено окно для поиска
    • Реализована настройка ширины ячейки для форм с включенной опцией «Комбинировать символы»
    • Добавлена настройка Тег для полей
    • Новые настройки «Формат» и «Допустимые символы» для полей
    • Новые поля для ввода «Номер телефона», «Адрес Email» и «Составное поле»

    Источник: opennet.ru

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