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Релиз оконного менеджера IceWM 3.1.0, продолжающий развитие концепции вкладок

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.1.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии продолжено развитие механизма управления окнами на основе вкладок. В заголовок окна добавлен специальный индикатор, позволяющий судить о наличии вкладок и переключаться между ними (ранее переключение осуществлялось при помощи клавиатурной комбинации или меню, а сами вкладки никак не выделялись). Разрешено использование во вкладке своего набора параметров (winoption). Добавлен новый параметр окна «frame» для автоматической группировки во вкладки окон приложений с одним значением «frame». Обеспечено сохранение привязки вкладок после перезапуска. В списке окон реализовано отображение вкладок. Улучшено поведение Alt+Tab для окон со вкладками.

Источник: opennet.ru

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