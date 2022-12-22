Релиз оконного менеджера IceWM 3.3.0

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.3.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.
В новой версии:
- Реализована поддержка вкладок в механизме группировки задач.
- Добавлена настройка ToolTipIcon для выбора пиктограммы, показываемой во всплывающих подсказках.
- Реализована возможность использования библиотеки nanosvg вместо librsvg (configure —disable-librsvg —enable-nanosvg).
- Улучшено переключение фокуса между окнами.
- В утилиту icesh добавлены команды «getClass» и «setClass», а также предоставлена возможность явного выбора окон.
- Разрешено использование пустых спецификаций цветов.
Источник: opennet.ru