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Релиз оконного менеджера IceWM 3.3.0

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.3.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Реализована поддержка вкладок в механизме группировки задач.
  • Добавлена настройка ToolTipIcon для выбора пиктограммы, показываемой во всплывающих подсказках.
  • Реализована возможность использования библиотеки nanosvg вместо librsvg (configure —disable-librsvg —enable-nanosvg).
  • Улучшено переключение фокуса между окнами.
  • В утилиту icesh добавлены команды «getClass» и «setClass», а также предоставлена возможность явного выбора окон.
  • Разрешено использование пустых спецификаций цветов.

Источник: opennet.ru

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