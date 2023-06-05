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Релиз оконного менеджера IceWM 3.4.0

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.4.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии проведена работа по улучшению управления при помощи клавиатурных комбинаций. Добавлена поддержка использования UTF-8 в раскладке символов (code point), а также возможность привязки к кодам клавиш, меняющих значение при нажатом Shift, и символьным литералам из кодировки Latin-1. Реализовано обновление клавиатурных привязок после переключения раскладки клавиатуры.

Источник: opennet.ru

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