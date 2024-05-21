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Релиз оконного менеджера IceWM 3.5.0

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.5.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлен параметр командной строки «-i» («—install») для установки тем оформления из коллекции icewm-extra.
  • В адресной строке (встроенная в панель задач оболочка для ввода команд) реализованы команды «cd» и «pwd», а также обеспечено автодополнение аргументов с именами файлов.
  • Документированы клавиши редактирования адресной строки.
  • Обеспечена совместимость с операционной системой NetBSD 10.

Источник: opennet.ru

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