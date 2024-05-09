Релиз Ondsel ES 2024.2

Выпущена новая версия Ondsel Engineering Suite (ES) — трёхмерной САПР на основе FreeCAD.

Сборка создана на базе актуальной нестабильной ветки разработки FreeCAD. Часть перечисленных ниже изменений уже передана в апстрим, часть находится на рассмотрении.

Что нового:

Верстак сборки : новый базовый инструмент разборки моделей (exploded view), новые экспериментальные типы соединений (rack and pinion, screw, gears, belt), ограничения для revolute, cylindrical и slide, исправления ошибок.

: новый базовый инструмент разборки моделей (exploded view), новые экспериментальные типы соединений (rack and pinion, screw, gears, belt), ограничения для revolute, cylindrical и slide, исправления ошибок. Верстак Sheet Metal : впервые включен в состав с некоторыми доработками относительно оригинала.

: впервые включен в состав с некоторыми доработками относительно оригинала. Верстак Sketcher : автоматический ограничитель прикрепления к центру линий, доработка инструмента симметрии, переработка инструмента Fillet, новый базовый инструмент Chamfer, непрерывный режим в инструменте Trim (нажимаем и тащим для удаления всего, что попадает под курсор).

: автоматический ограничитель прикрепления к центру линий, доработка инструмента симметрии, переработка инструмента Fillet, новый базовый инструмент Chamfer, непрерывный режим в инструменте Trim (нажимаем и тащим для удаления всего, что попадает под курсор). Верстак TechDraw : добавлен универсальный инструмент простановки размеров, добавлено «прилипание» размеров и проекций друг к другу.

: добавлен универсальный инструмент простановки размеров, добавлено «прилипание» размеров и проекций друг к другу. Быстрые размеры (Quick Measure) : новый виджет в статусной строке считает данные по выделению: длину рёбер, радиус арок и окружностей, углы между рёбрами, площадь граней, номинальную длину для параллельных рёбер или граней. Данные можно выделить и скопировать в буфер обмена.

: новый виджет в статусной строке считает данные по выделению: длину рёбер, радиус арок и окружностей, углы между рёбрами, площадь граней, номинальную длину для параллельных рёбер или граней. Данные можно выделить и скопировать в буфер обмена. Новый способ переключать верстаки — панель с вкладками. Внешний вид настраивается, можно откатиться обратно на раскрывающийся список. По умолчанию оставлены только самые популярные верстаки (также настраивается).

— панель с вкладками. Внешний вид настраивается, можно откатиться обратно на раскрывающийся список. По умолчанию оставлены только самые популярные верстаки (также настраивается). VarSets — новая система хранения пользовательских переменных : заменяет собой функцию PropertyBag в CAM (бывший Path) и дополнительный верстак Dynamic Data, не имеет ряда проблем верстака Spreadsheet.

: заменяет собой функцию PropertyBag в CAM (бывший Path) и дополнительный верстак Dynamic Data, не имеет ряда проблем верстака Spreadsheet. Обновлено дополнение Ondsel Lens, предоставляющее доступ в платную PDM-систему разработчика: появилась поддержка закладок для быстрого доступа к понравившимся моделям, добавлена возможность сделать резервную копию всех настроек в облако и раскатать их на другой компьютер или на все компьютеры команды.

Сборка поставляется с отключенными исправлениями проблемы топологического именования: основная работа в этом проекте завершена, первые тесты производительности пока что показывают несущественную регрессию (до 5% потери в скорости), однако тестирование до сих пор было минимальным.

Приложение Ondsel ES распространяется на тех же условиях, что и оригинальный проект — LGPL v2.1. Компания является стартапом венчурной фирмы Open Core Ventures (основатель — Sid Sijbrandij, CEO Gitlab), созданным совместно с одним из постоянных участников проекта FreeCAD.

Видео к релизу: https://youtu.be/LNd_elOE9Cg

Источник: linux.org.ru