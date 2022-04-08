Релиз OpenSSH 9.0 с переводом scp на протокол SFTP

Представлен релиз OpenSSH 9.0, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В новой версии утилита scp переведена по умолчанию на использование SFTP вместо устаревшего протокола SCP/RCP.

В SFTP применяются более предсказуемые методы обработки имён и не используется обработка glob-шаблонов в именах файлов через shell на стороне другого хоста, создающая проблемы с безопасностью. В частности, при применении SCP и RCP сервер принимает решение о том, какие файлы и каталоги отправить клиенту, а клиент лишь проверяет корректность возвращённых имён объектов, что в случае отсутствие должных проверок на стороне клиента позволяет серверу передать другие имена файлов, отличающиеся от запрошенных.

Протокол SFTP лишён указанных проблем, но не поддерживает раскрытие спецпутей, таких как «~/». Для устранения данного различия начиная с OpenSSH 8.7 в реализации SFTP-сервера поддерживается расширение протокола «[email protected]» для раскрытия путей ~/ и ~user/.

При использовании SFTP пользователи также могут столкнуться с несовместимостью, вызванной необходимостью двойного экранирования спецсимволов раскрытия путей в запросах SCP и RCP, чтобы предотвратить их интерпретацию на удалённой стороне. В SFTP такое экранирование не требуется и лишние кавычки могут привести к ошибке передачи данных. При этом разработчики OpenSSH отказались от добавления расширения для повторения поведения scp в этом случае, так двойное экранирование рассматривается как недостаток, который не имеет смысл повторять.

Другие изменения в новом выпуске:

В ssh и sshd по умолчанию включён гибридный алгоритм обмена ключами «[email protected]» (ECDH/x25519 + NTRU Prime), стойкий к подбору на квантовых компьютерах и совмещённый с ECDH/x25519 для блокирования возможных проблем в NTRU Prime, которые могут всплыть в будущем. В списке KexAlgorithms, определяющем порядок выбора методов обмена ключами, упомянутый алгоритм теперь поставлен на первое место и является более приоритетным, чем алгоритмы ECDH и DH. Квантовые компьютеры ещё не достигли уровня, позволяющего взламывать традиционные ключи, но применение гибридной защиты позволит оградить пользователей от атак, связанных с сохранением перехваченных SSH-сеансов с расчётом, что их можно будет расшифровать в будущем, когда появятся необходимые квантовые компьютеры.

В sftp-server добавлено расширение «copy-data», позволяющее копировать данные на стороне сервера, без транзитной отправки клиенту, если исходный и целевой файл находятся на одном сервере.

В утилиту sftp добавлена команда «cp» для инициирования клиентом копирования файлов на стороне сервера.

Источник: opennet.ru