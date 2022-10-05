После шести месяцев разработки опубликован релиз OpenSSH 9.1, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. Выпуск характеризуется как в основном содержащий исправление ошибок, в том числе устранено нескольких потенциальных уязвимостей, вызванных проблемами при работе с памятью:

Однобайтовое переполнение в коде обработки SSH-баннера в утилите ssh-keyscan.

Двойной вызов функции free() в случае ошибки при вычислении хэшей для файлов в коде создания и проверки цифровых подписей в утилите ssh-keygen.

Двойной вызов функции free() при обработке ошибок в утилите ssh-keysign.

Основные изменения: