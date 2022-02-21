Релиз операционной системы FreeDOS 1.3

После пяти лет разработки опубликована стабильная версия операционной системы FreeDOS 1.3, в рамках которой развивается свободная альтернатива DOS с окружением из утилит GNU. Одновременно доступен новый выпуск оболочки FDTUI 0.8 (FreeDOS Text User Interface) с реализацией пользовательского интерфейса для FreeDOS. Код FreeDOS распространяется под лицензией GPLv2, размер загрузочного iso-образа — 375 МБ.
Проект FreeDOS был основан в 1994 году и в текущих реалиях может применяться в таких областях, как предустановка минимального окружения на новые компьютеры, запуск старых игр, использование на встраиваемой технике (например, POS-терминалы), обучение студентов основам построения операционных систем, использование в эмуляторах (например, DOSEmu), создание CD/Flash для установки прошивок и настройки материнской платы.
Некоторые возможности FreeDOS:
- Поддержка FAT32 и длинных имен файлов;
- Возможность запуска сетевых приложений;
- Реализация дискового кэша;
- Поддержка систем управления памятью HIMEM, EMM386 и UMBPCI. Менеджер памяти JEMM386;
- Поддержка системы печати; драйверы для CD-ROM, мыши;
- Поддержка ACPI, временного засыпания и работы в энергосберегающем режиме;
- В комплекте имеется медиаплеер MPXPLAY с поддержкой mp3, ogg и wmv;
- XDMA и XDVD — UDMA-драйверы для жестких дисков и DVD-приводов;
- Драйвер мыши CUTEMOUSE;
- Утилиты для работы с архивами 7Zip, INFO-ZIP zip и unzip;
- Многооконные текстовые редакторы EDIT и SETEDIT, а также просмотрщик файлов PG;
- FreeCOM — командная оболочка с поддержкой автодополнения имён файлов;
- Поддержка сети, веб-браузеры Links и Dillo, BitTorrent-клиент;
- Наличие пакетного менеджера и поддержка установки различных частей ОС в виде пакетов;
- Комплект портированных из Linux программ (DJGPP).
- Набор высокопроизводительных сетевых приложений mtcp;
- Поддержка USB-контроллеров и возможность работы с USB Flash.
В новой версии:
- Ядро обновлено до версии 2043 с поддержкой файловой системы FAT32. Для сохранения обратной совместимости с MS-DOS ядро остаётся 16-разрядным.
- В базовый состав «чистого» DOS включены утилиты zip и unzip.
- В сборке для дискет задействовано сжатие данных, что позволило в два раза снизить число необходимых флоппи-дисков.
- Возвращена поддержка сетевого стека.
- Командная оболочка FreeCOM (вариант COMMAND.COM) обновлена до версии 0.85a.
- Добавлена поддержка новых программ и игр, обновлены версии сторонних утилит.
- Модернизирован процесс установки.
- Улучшена инициализация CD-привода и реализованы CD-сборки для загрузки в Live-режиме.
- Добавлена поддержка автоматической настройки информации для COUNTRY.SYS.
- Программа Help переведена на использование AMB (html ebook reader) для вывода справки.
Источник: opennet.ru