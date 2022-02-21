Релиз операционной системы FreeDOS 1.3

После пяти лет разработки опубликована стабильная версия операционной системы FreeDOS 1.3, в рамках которой развивается свободная альтернатива DOS с окружением из утилит GNU. Одновременно доступен новый выпуск оболочки FDTUI 0.8 (FreeDOS Text User Interface) с реализацией пользовательского интерфейса для FreeDOS. Код FreeDOS распространяется под лицензией GPLv2, размер загрузочного iso-образа — 375 МБ.

Проект FreeDOS был основан в 1994 году и в текущих реалиях может применяться в таких областях, как предустановка минимального окружения на новые компьютеры, запуск старых игр, использование на встраиваемой технике (например, POS-терминалы), обучение студентов основам построения операционных систем, использование в эмуляторах (например, DOSEmu), создание CD/Flash для установки прошивок и настройки материнской платы.

Некоторые возможности FreeDOS:

Поддержка FAT32 и длинных имен файлов;

Возможность запуска сетевых приложений;

Реализация дискового кэша;

Поддержка систем управления памятью HIMEM, EMM386 и UMBPCI. Менеджер памяти JEMM386;

Поддержка системы печати; драйверы для CD-ROM, мыши;

Поддержка ACPI, временного засыпания и работы в энергосберегающем режиме;

В комплекте имеется медиаплеер MPXPLAY с поддержкой mp3, ogg и wmv;

XDMA и XDVD — UDMA-драйверы для жестких дисков и DVD-приводов;

Драйвер мыши CUTEMOUSE;

Утилиты для работы с архивами 7Zip, INFO-ZIP zip и unzip;

Многооконные текстовые редакторы EDIT и SETEDIT, а также просмотрщик файлов PG;

FreeCOM — командная оболочка с поддержкой автодополнения имён файлов;

Поддержка сети, веб-браузеры Links и Dillo, BitTorrent-клиент;

Наличие пакетного менеджера и поддержка установки различных частей ОС в виде пакетов;

Комплект портированных из Linux программ (DJGPP).

Набор высокопроизводительных сетевых приложений mtcp;

Поддержка USB-контроллеров и возможность работы с USB Flash.

В новой версии:

Ядро обновлено до версии 2043 с поддержкой файловой системы FAT32. Для сохранения обратной совместимости с MS-DOS ядро остаётся 16-разрядным.

В базовый состав «чистого» DOS включены утилиты zip и unzip.

В сборке для дискет задействовано сжатие данных, что позволило в два раза снизить число необходимых флоппи-дисков.

Возвращена поддержка сетевого стека.

Командная оболочка FreeCOM (вариант COMMAND.COM) обновлена до версии 0.85a.

Добавлена поддержка новых программ и игр, обновлены версии сторонних утилит.

Модернизирован процесс установки.

Улучшена инициализация CD-привода и реализованы CD-сборки для загрузки в Live-режиме.

Добавлена поддержка автоматической настройки информации для COUNTRY.SYS.

Программа Help переведена на использование AMB (html ebook reader) для вывода справки.

Источник: opennet.ru