ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Релиз операционной системы FreeDOS 1.3

Релиз операционной системы FreeDOS 1.3

После пяти лет разработки опубликована стабильная версия операционной системы FreeDOS 1.3, в рамках которой развивается свободная альтернатива DOS с окружением из утилит GNU. Одновременно доступен новый выпуск оболочки FDTUI 0.8 (FreeDOS Text User Interface) с реализацией пользовательского интерфейса для FreeDOS. Код FreeDOS распространяется под лицензией GPLv2, размер загрузочного iso-образа — 375 МБ.

Релиз операционной системы FreeDOS 1.3

Проект FreeDOS был основан в 1994 году и в текущих реалиях может применяться в таких областях, как предустановка минимального окружения на новые компьютеры, запуск старых игр, использование на встраиваемой технике (например, POS-терминалы), обучение студентов основам построения операционных систем, использование в эмуляторах (например, DOSEmu), создание CD/Flash для установки прошивок и настройки материнской платы.

Релиз операционной системы FreeDOS 1.3

Некоторые возможности FreeDOS:

  • Поддержка FAT32 и длинных имен файлов;
  • Возможность запуска сетевых приложений;
  • Реализация дискового кэша;
  • Поддержка систем управления памятью HIMEM, EMM386 и UMBPCI. Менеджер памяти JEMM386;
  • Поддержка системы печати; драйверы для CD-ROM, мыши;
  • Поддержка ACPI, временного засыпания и работы в энергосберегающем режиме;
  • В комплекте имеется медиаплеер MPXPLAY с поддержкой mp3, ogg и wmv;
  • XDMA и XDVD — UDMA-драйверы для жестких дисков и DVD-приводов;
  • Драйвер мыши CUTEMOUSE;
  • Утилиты для работы с архивами 7Zip, INFO-ZIP zip и unzip;
  • Многооконные текстовые редакторы EDIT и SETEDIT, а также просмотрщик файлов PG;
  • FreeCOM — командная оболочка с поддержкой автодополнения имён файлов;
  • Поддержка сети, веб-браузеры Links и Dillo, BitTorrent-клиент;
  • Наличие пакетного менеджера и поддержка установки различных частей ОС в виде пакетов;
  • Комплект портированных из Linux программ (DJGPP).
  • Набор высокопроизводительных сетевых приложений mtcp;
  • Поддержка USB-контроллеров и возможность работы с USB Flash.

В новой версии:

  • Ядро обновлено до версии 2043 с поддержкой файловой системы FAT32. Для сохранения обратной совместимости с MS-DOS ядро остаётся 16-разрядным.
  • В базовый состав «чистого» DOS включены утилиты zip и unzip.
  • В сборке для дискет задействовано сжатие данных, что позволило в два раза снизить число необходимых флоппи-дисков.
  • Возвращена поддержка сетевого стека.
  • Командная оболочка FreeCOM (вариант COMMAND.COM) обновлена до версии 0.85a.
  • Добавлена поддержка новых программ и игр, обновлены версии сторонних утилит.
  • Модернизирован процесс установки.
  • Улучшена инициализация CD-привода и реализованы CD-сборки для загрузки в Live-режиме.
  • Добавлена поддержка автоматической настройки информации для COUNTRY.SYS.
  • Программа Help переведена на использование AMB (html ebook reader) для вывода справки.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий