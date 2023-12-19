Релиз ОС Qubes 4.2.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений

После почти двух лет разработки представлен релиз операционной системы Qubes 4.2.0, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для работы рекомендуется система с 16 Гб ОЗУ (минимум — 6 Гб) и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD недостаточно хорошо протестированы). Размер установочного образа — 6 ГБ (x86_64).
Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач. Каждый класс приложений (например, работа, развлечения, банковские операции), а также системные сервисы (сетевая подсистема, межсетевой экран, работа с хранилищем, USB-стек и т.п.), работают в отдельных виртуальных машинах, запускаемых с использованием гипервизора Xen. При этом указанные приложения доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений, для организации взаимодействия приложений используется специальный сервис.
В качестве основы для формирования виртуальных окружений может применяться пакетная база Fedora и Debian, также сообществом поддерживаются шаблоны для Ubuntu, Gentoo и Arch Linux. Возможна организация доступа к приложениям в виртуальной машине с Windows, а также создание виртуальных машин на базе Whonix для обеспечения анонимного доступа через Tor. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce. Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине. Содержание виртуальных окружений определяется набором шаблонов.
Основные изменения:
- Базовое окружение Dom0 обновлено до пакетной базы Fedora 37 (шаблон для виртуальных окружений на базе Fedora 37 был предложен в прошлом обновлении Qubes 4.1.2).
- Шаблон для формирования виртуальных окружений на базе Debian обновлён до ветки Debian 12.
- Гипервизор Xen обновлён до ветки 4.17 (ранее использовался Xen 4.14).
- Шаблоны для формирования виртуальных окружений на базе Fedora и Debian по умолчанию переведены на использование пользовательского окружения Xfce вместо GNOME.
- В шаблоне виртуальных окружений на базе Fedora добавлена поддержка системы принудительного контроля доступа SELinux.
- Полностью переписана реализация меню приложений, а также графических интерфейсов для настройки (Qubes Global Settings), создания новых окружений (Create New Qube) и обновления шаблонов виртуальных машин (Qubes Update).
- Размещение файла конфигурации GRUB (grub.cfg) унифицировано для UEFI и классических BIOS.
- Добавлена поддержка мультимедийного сервера PipeWire.
- Для обновления прошивок задействован инструментарий fwupd.
- Добавлена опция для автоматической очистки буфера обмена через минуту после последней операции вставки. Для включения автоочистки следует использовать команду qvm-service —enable VMNAME gui-agent-clipboard-wipe
- Для сборки официальных пакетов задействован новый сборочный инструментарий Qubes Builder v2, в котором усилена изоляция сборочных процессов.
- В конфигураторе предложена отдельная секция для управления GPG.
- В сервисах Qrexec задействован по умолчанию новый более гибкий формат правил Qrexec, определяющих кто, что и где может делать в Qubes. Новый вариант правил отличается значительным увеличением производительности и системой уведомлений, упрощающей диагностику проблем.
Источник: opennet.ru