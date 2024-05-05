Релиз ОС Sculpt 24.04

Недавно создатели фреймворка построения микроядерных ОС Genode порадовали нас релизом ОС общего назначения Sculpt 24.04.
В этом выпуске:
- новый интерфейс управления драйверами;
- (экспериментальная) поддержка suspend/resume;
- новый аудиоинтерфейс;
- поддержка экранов с разрешением 4К;
- возможность удалённой отладки.
Вкратце о проекте:
- поддержка нескольких микроядер;
- свободный (GPL) исходный код;
- конфигурация всего и вся в XML;
- невероятно подробная и постоянно обновляемая документация, оформленная в виде книг: https://genode.org/documentation/index;
- код большей частью написан на С++;
- драйвера портированы из GNU/Linux.
В целом данный релиз показывает что проект планомерно превращается из странной игрушки для энтузиастов микроядер в полноценную ОС общего назначения, пригодную для множества повседневных задач.
Источник: linux.org.ru