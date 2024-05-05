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Релиз ОС Sculpt 24.04

Недавно создатели фреймворка построения микроядерных ОС Genode порадовали нас релизом ОС общего назначения Sculpt 24.04.

В этом выпуске:

  • новый интерфейс управления драйверами;
  • (экспериментальная) поддержка suspend/resume;
  • новый аудиоинтерфейс;
  • поддержка экранов с разрешением 4К;
  • возможность удалённой отладки.

Вкратце о проекте:

  • поддержка нескольких микроядер;
  • свободный (GPL) исходный код;
  • конфигурация всего и вся в XML;

  • невероятно подробная и постоянно обновляемая документация, оформленная в виде книг: https://genode.org/documentation/index;

  • код большей частью написан на С++;
  • драйвера портированы из GNU/Linux.

В целом данный релиз показывает что проект планомерно превращается из странной игрушки для энтузиастов микроядер в полноценную ОС общего назначения, пригодную для множества повседневных задач.

Источник: linux.org.ru

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