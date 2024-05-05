Релиз ОС Sculpt 24.04

Недавно создатели фреймворка построения микроядерных ОС Genode порадовали нас релизом ОС общего назначения Sculpt 24.04.

В этом выпуске:

новый интерфейс управления драйверами;

(экспериментальная) поддержка suspend/resume;

новый аудиоинтерфейс;

поддержка экранов с разрешением 4К;

возможность удалённой отладки.

Вкратце о проекте:

поддержка нескольких микроядер;

свободный (GPL) исходный код;

конфигурация всего и вся в XML;

невероятно подробная и постоянно обновляемая документация, оформленная в виде книг: https://genode.org/documentation/index;

код большей частью написан на С++;

драйвера портированы из GNU/Linux.

В целом данный релиз показывает что проект планомерно превращается из странной игрушки для энтузиастов микроядер в полноценную ОС общего назначения, пригодную для множества повседневных задач.

Источник: linux.org.ru