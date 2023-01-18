После почти двух лет с момента публикации прошлой значительной ветки состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 20.0, ранее развивавшийся под именем XBMC. Медиацентр предоставляет интерфейс для просмотра Live TV и управления коллекцией фотографий, фильмов и музыки, поддерживает навигацию по телешоу, работу с электронным телегидом и организацию видеозаписи по расписанию. Готовые установочные пакеты доступны для Linux, FreeBSD, Raspberry Pi, Android, Windows, macOS, tvOS и iOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+.

Изначально проект был нацелен на создание открытого мультимедийного плеера для игровой приставки Xbox, но в процессе развития трансформировался в кросс-платформенный медиацентр, работающий на современных программных платформах. Из интересных функций Kodi можно отметить поддержку широкого спектра форматов мультимедийных файлов и средств аппаратного ускорения декодирования видео; поддержка пультов дистанционного управления; возможность проигрывания файлов по FTP/SFTP, SSH и WebDAV; возможность удалённого управления через web-интерфейс; наличие гибкой системы плагинов, реализованных на языке Python и доступных для установки через специальный каталог дополнений; подготовка плагинов для интеграции с популярными online-сервисами; возможность загрузки метаданных (текстов песен, обложек, рейтинга и т.п.) для имеющегося контента. На базе Kodi развивается около десятка коммерческих телеприставок и несколько открытых ответвлений (Boxee, GeeXboX, 9×9 Player, MediaPortal, Plex).

С момента прошлого выпуска в кодовую базу было внесено более 4600 изменений. Основные новшества: