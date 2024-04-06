После более года разработки состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 21.0, ранее развивавшийся под именем XBMC. Медиацентр предоставляет интерфейс для просмотра Live TV и управления коллекцией фотографий, фильмов и музыки, поддерживает навигацию по телешоу, работу с электронным телегидом и организацию видеозаписи по расписанию. Готовые установочные пакеты доступны для Linux, FreeBSD, Raspberry Pi, Android, Windows, macOS, tvOS и iOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2+.

Изначально проект был нацелен на создание открытого мультимедийного плеера для игровой приставки Xbox, но в процессе развития трансформировался в кросс-платформенный медиацентр, работающий на современных программных платформах. На базе Kodi развивается около десятка коммерческих телеприставок и несколько открытых ответвлений (Boxee, GeeXboX, 9×9 Player, MediaPortal, Plex). Из интересных функций Kodi можно отметить:

Поддержка широкого спектра форматов мультимедийных файлов и средств аппаратного ускорения декодирования видео;

Поддержка пультов дистанционного управления;

Возможность проигрывания файлов по FTP/SFTP, SSH и WebDAV;

Возможность удалённого управления через web-интерфейс;

Наличие гибкой системы плагинов, реализованных на языке Python и доступных для установки через специальный каталог дополнений;

Подготовка плагинов для интеграции с популярными online-сервисами;

Возможность загрузки метаданных (текстов песен, обложек, рейтинга и т.п.) для имеющегося контента.

Основные новшества Kodi 21.0:

Осуществлён переход на использование основной кодовой базы FFmpeg, вместо поддержания своей отдельной копии, что даёт возможность использовать предоставляемые дистрибутивами пакеты с FFmpeg и значительно упрощает переход на новые версии FFmpeg в будущем (в Kodi 21.0 поставляется FFmpeg 6.0.1).

Добавлена поддержка метаданных расширенного динамического диапазона (HDR10).

Добавлена поддержка изображений в формате AVIF. Улучшено воспроизведение видео в формате AV1.

Стабилизирована поддержка доступа к внешним хранилищам с использованием протокола NFSv4.

Улучшена поддержка экосистемы Retroplayer, предоставляющей средства для запуска ретро-игр в окружении на базе Kodi. Добавлено новое окно Player Viewer с настройками устройств ввода и параметрами открытия игр (например, можно определить мёртвые зоны на экране).

Из базовой поставки по умолчанию убрана тема оформления Estouchy, которую желающие могут загрузить отдельно.

В теме оформления Estuary переделан диалог управления воспроизведением.

Добавлена поддержка чтения и записи списков воспроизведения в формате M3U8. Обеспечена поддержка использования символов UTF-8 в списках воспроизведения.

Повышена эффективность работы с кэшем для ускорения загрузки изображений и обложек альбомов.

В режиме PVR (просмотр Live TV, прослушивание интернет-радио, работа с электронным телегидом и организация видеозаписи по расписанию) добавлена возможность сортировки групп каналов по разным критериям. Добавлена опция для выставления таймера добавочной записи в 2 минуты.

Улучшена совместимость с официальными приложениями для умных телевизоров при навигации и отображении информации с использованием UPnP. Добавлена возможность обработки умных списков воспроизведения (smart playlist) через UPnP. Добавлена настройка для запрета синхронизации громкости при подключении к устройству через UPnP.

Диалог для управления избранным содержимым (Favourites) заменён на отдельное окно.

В контекстное меню элементов, находящихся в списке «Избранное», добавлены отдельные элементы из исходного контекстного меню «избранное».

Добавлена возможность выбора действия при запуске воспроизведения (например, можно выбрать продолжение воспроизведения с прерванной позиции).

Изменён интерфейс окна навигации для телетекста.

Налажен автоматический поворот видео на основании имеющихся метаданных.

Предоставлена возможность загрузки собственных шрифтов, размещённых в каталоге skins/fonts. При показе субтитров добавлена поддержка коллекций шрифтов в формате «.ttc».

В настройки Settings > Services перенесены параметры кэширования, добавлена возможность изменения настроек буферизации и определения размеров блоков для NFS и SMB. В настройки «Services / Caching / Read Factor» добавлен режим адаптивного кэширования, при котором объем читаемых данных определяется в зависимости от уровня заполненности кэша (при пустом кэше читается меньше данных).

Изменён метод заполнения буфера, который теперь учитывает нагрузку на CPU (для систем со слабым CPU минимизирвоано влияние на производительность кода для заполнения буфера).

Разрешена навигация c переходом сразу от музыкантов к композициям, минуя альбомы (по аналогии со Spotify).

В JSON-RPC добавлены команды для изменения скорости воспроизведения и вызова хранителя экрана.

Добавлена поддержка использования клавиш PageUp, Down, Home и End при перемещении по спискам.

В версии для Android обеспечено определение контента, закодированного с использованием Dolby Vision и HDR10, добавлена настройка для остановки работы при сворачивании приложения (для экономии энергопотребления). Добавлено возможность конвертации контента в формате Dolby Vision в типовые форматы для воспроизведения.

В сборках для Linux улучшена поддержка мультимедийного проигрывателя Pipewire и добавлена поддержка форматов для проброса звука DTS-HD и TrueHD. Для разбора информации EDID и определения возможностей подключённого экрана задействована библиотека libdisplay-info. Улучшена поддержка аппаратного ускорения формата VP9 с использованием VAAPI. Добавлен параметр командной строки «—gl-interface=<interface>», который может принимать значения glx, egl и egl-pb.

Для определения температуры CPU на устройствах, подобных Raspberry Pi, задействован sysfs-интерфейс cpu_thermal (/sys/class/hwmon/hwmon*/name:cpu_thermal)

Для Linux и FreeBSD добавлена опция «—audio-backend» для выбора звукового бэкенда во время запуска из командной строки.

В версии для Windows добавлены настройки баланса яркости HDR/SDR. Добавлена возможность привлечения API DXVA2 для аппаратного ускорения декодирования видео AV1. Повышена производительность доступ к внешнему контенту при помощи протокола SMB. Для систем с GPU Nvidia RTX и Intel ARC добавлена поддержка механизма «Video Super Resolution». Для XBox добавлена поддержка HDR10.

В версии для macOS вместо вывода через SDL задействован новый режим «Native windowing», использующий родные для macOS возможности управления окнами. Улучшена работа в многомониторных конфигурациях. Добавлена поддержка API для распознавания речи. Обеспечена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

В сборки для webOS добавлена поддержка webOS 4, обеспечена поддержка использования хранителя экрана и предоставлена возможность перевода приложения в спящий фоновый режим вместо выхода. Добавлена возможность вызова операций перезагрузки и завершения работы. Добавлены раскладки клавиш для пультов дистанционного управления.

Минимальные требования к версии Windows подняты до Windows 8.1, а к macOS до 10.14.

Добавлена поддержка сборки с использованием Python 3.12.

Источник: opennet.ru