Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора

Доступен релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива с подборкой утилит для выполнения текущих задач системного администратора, таких как восстановление системы после сбоя, проведение резервного копирования, восстановления операционной системы, проверки защищенности системы и автоматизации выполнения типовых задач. В составе дистрибутива на выбор предлагается два графических окружения — Fluxbox и Xfce. Поддерживается загрузка дистрибутива на соседней машине через PXE. Проект развивается независимо и не основан на пакетных базах других дистрибутивов. Размер полного iso-образа 2.9 ГБ (i486, x86_64, ARMv6l), сокращённого — 400 МБ (i486, x86_64).

В новой версии обновлены версии 183 пакетов. Добавлены сборки для систем ARM. Из 32-разрядных сборок удалён FTP-клиент Filezilla (из-за проблем с компиляцией при использовании текущей версии GCC). В состав iso-файлов включён образ efiboot.img для EFI. Обновлены сборочные скрипты.