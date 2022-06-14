Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.25

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.25, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Ключевые улучшения:

В конфигураторе переработана страница для настройки общей темы оформления. Предоставлена возможность выборочного применения элементов темы, таких как стиль приложений и рабочего стола, шрифты, цвета, тип обрамления окон, пиктограммы и курсоры, а также отдельного применения темы к заставке и интерфейсу блокировки экрана.

Добавлен отдельный анимационный эффект, применяемый при вводе неверного пароля.

Добавлен диалог для управления группами виджетов (Containment) на экране в режиме редактирования, позволяющий наглядно управлять расположением панелей и апплетов в привязке к разным мониторам.

Добавлена возможность применения цвета выделения активных элементов (accent) в привязке к обоям рабочего стола, а также использования акцентного цвета для заголовков и изменения тона всей цветовой схемы. В тему Breeze Classic интегрирована поддержка раскраски заголовков акцентным цветом.

Добавлен затухающий эффект для плавной смены между старой и новой цветовыми схемами.

Добавлена настройка для управления включением режима управления с сенсорного экрана (на системах с x11 можно только включить или выключить по умолчанию режим сенсорного экрана, а при использовании Wayland дополнительно можно автоматически переводить рабочий стол в режим сенсорного экрана при поступлении от устройства специального события, например, при развороте крышки на 360 градусов или отсоединении клавиатуры). При включении режима сенсорного экрана обеспечено автоматическое увеличение отступов между пиктограммами в панели задач.

Для тем оформления предоставлена поддержка плавающих панелей.

Обеспечено сохранение позиции пиктограмм в режиме Folder View с привязкой к экранному разрешению.

В списке недавно открытых документов в контекстном меню менеджера задач разрешено отображение элементов не связанных с файлами, например, могут показываться недавние подключения к удалённым рабочим столам.

В оконном менеджере KWin реализована поддержка применения шейдеров в скриптах с реализацией эффектов. KWin-скрипты KCM переведены на QML. Добавлен новый эффект смешивания и улучшены эффекты сдвига. Переделана страница настройки скриптов для KWin.

В панелях и в системном лотке включена навигация при помощи клавиатуры.

Улучшена поддержка управления через экранные жесты. Добавлены возможность использования привязанных к краям экрана жестов в скриптовых эффектах. Для входа в обзорный режим можно нажать «W», удерживая клавишу Meta («Windows»), или использовать на тачпаде или сенсорном экране жест в форме щипка четырьмя пальцами. Для перехода между виртуальными рабочими столами можно использовать жест, сдвигающий содержимое вбок тремя пальцами. Для просмотра открытых окон и содержимого рабочих столов можно использовать жест, сдвигающий содержимое вверх или вниз четырьмя пальцами.

В Центре управления программами (Discover) обеспечено отображение полномочий для приложений в формате Flatpak. В боковой панели реализован показ всех подкатегорий из выбранной категории приложений. Полностью переделана страница с информацией о приложении.

В настройках добавлен показ информации о выбранных обоях рабочего стола (название, автор).

На странице с информацией о системе (Info Center) расширена общая информация в блоке «About This System» и добавлена новая страница «Firmware Security», на которой, например, показано включён ли режим UEFI Secure Boot.

Продолжено улучшение работы сеанса на базе протокола Wayland.

Источник: opennet.ru