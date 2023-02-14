Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.27, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Выпуск 5.27 станет последним перед формированием ветки KDE Plasma 6.0, построенной на основе Qt 6.

Ключевые улучшения:

Предложено вводное приложение Plasma Welcome, знакомящие пользователей с основными возможностями рабочего стола и позволяющего выполнить базовую настройку основных параметров, таких как привязка к online-сервисам.

В оконном менеджере KWin расширены возможности мозаичной компоновки окон. В дополнение к ранее доступным возможностям прикрепления окон справа или слева предоставлено полное управление мозаичным размещением окон через интерфейс, вызываемый при нажатии Meta+T. При перемещении окна с нажатой клавишей Shift окно теперь автоматически размещается с учётом мозаичной раскладки.

Проведена реструктуризация конфигуратора (System Settings), направленная на сокращение страниц с настройками и перенос мелких опций в другие секции. Например, настройка анимации курсора при запуске приложений перенесена на страницу Курсоры, кнопка выделения изменённых настроек перемещена в меню «гамбургер», а все глобальные настройки громкости перенесены на страницу Громкость звука и больше отдельно не поставляются в виджете изменения громкости. Улучшены настройки сенсорных экранов и планшетов.

В конфигуратор добавлен новый модуль для настройки полномочий Flatpak-пакетов. По умолчанию Flatpak-пакетам не предоставляется доступ к остальной системе, а через предложенный интерфейс можно выборочно предоставить каждому пакету необходимые полномочия, такие как доступ к частям основной ФС, аппаратным устройствам, сетевым соединениям, звуковой подсистеме и выводу на печать.

Переработан виджет настройки раскладки экранов в многомониторных конфигурациях. Значительно улучшены средства для управления подключением трех и более мониторов.

В Центре управления программами (Discover) предложено новое оформление основной страницы, на которой представлены динамически обновляемые категории с популярными приложениями, а также предложен набор рекомендуемых программ. Расширены возможности поиска, в случае отсутствия совпадений в текущей катеогрии, обеспечивается поиск во всех категориях. Для пользователей игровой консоли Steam Deck реализована возможность установки системных обновлений.

В интерфейсе поиска программ (KRunner) появилась поддержка показа текущего времени c учётом часового пояса в других местах (нужно набрать в поиске «time» и через пробел страну, город или код часового пояса). Обеспечен вывод наиболее релевантных результатов поиска в верхней части списка. Если при локальном поиске ничего не найдено реализован откат на поиск в Web. Добавлен ключ «define», который можно использовать для получения словарного определения указанного следом слова.

В виджете с часами предоставлена возможность отображения еврейского лунно-солнечного календаря.

В виджете с медиапроигрывателем реализована возможность управления жестами (сдвиг вверх, вниз, вправо или влево для изменения громкости или изменения позиции в потоке).

В виджете определения цвета (Color Picker) предоставлен предпросмотр до 9 цветов, реализована возможность определения среднего цвета изображения и добавлена поддержка помещения кода цвета в буфер обмена.

В виджете с параметрами сети в случае настройки VPN реализовано определение наличия необходимых пакетов и вывод предложения по их установке в случае отсутствия в системе.

Упрощён мониторинг за системой при помощи виджетов. В виджете Bluetooth появилось отображение уровня заряда аккумуляторов присоединённых устройств. В System Monitor добавлены данные об энергопотреблении GPU NVIDIA.

Продолжено улучшение работы сеанса на базе протокола Wayland. Появилась поддержка плавной прокрутки при наличии мышей с колёсом высокого разрешения. В приложениях для рисования, таких как Krita, появилась возможность отслеживания наклона и вращения пера на планшетах. Добавлена поддержка настройки глобальных горячих клавиш. Обеспечен автоматический выбор уровня масштабирования для экрана.

Предоставлена поддержка определения глобальных клавиатурных комбинаций для запуска отдельных команд в терминале.

Добавлена возможность включения режима «Не беспокоить» из командной строки (kde-inhibit —notifications).

Добавлена поддержка перемещения или копирования окон в комнаты (Activities) через клик правой кнопкой мыши на заголовке и выборе действия.

В режиме блокировки экрана нажатие клавиши Esc теперь приводит к отключению изображения на экране и его переводу в энергосберегающий режим.

В редактор меню добавлено отдельное поле для определения переменных окружения, выставляемых при открытии программ.

Источник: opennet.ru