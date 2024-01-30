Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-4 Focal

После трёх месяцев разработки проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, представил прошивку OTA-4 Focal (over-the-air). Это четвёртый выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04 (старые выпуски базировались на Ubuntu 16.04). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-4 Focal в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, Fairphone 3/3+ и 4, F(x)tec Pro1 X, Google Pixel 3a/3a XL, Vollaphone 22, Vollaphone X23, Vollaphone X, Vollaphone, JingPad A1, Oneplus One/5/6, Sony Xperia X, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Redmi Note 9, 9 Pro, 9 Pro Max и 9S, Xiaomi Poco M2 Pro. На стадии бета-тестирования находятся сборки для Pine64 PinePhone, PinePhone Pro и PineTab и PineTab2.

Ключевые изменения в Ubuntu Touch OTA-4 Focal: