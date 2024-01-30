Релиз прошивки Ubuntu Touch OTA-4 Focal

После трёх месяцев разработки проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, представил прошивку OTA-4 Focal (over-the-air). Это четвёртый выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 20.04 (старые выпуски базировались на Ubuntu 16.04). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.
Обновление Ubuntu Touch OTA-4 Focal в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, Fairphone 3/3+ и 4, F(x)tec Pro1 X, Google Pixel 3a/3a XL, Vollaphone 22, Vollaphone X23, Vollaphone X, Vollaphone, JingPad A1, Oneplus One/5/6, Sony Xperia X, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Redmi Note 9, 9 Pro, 9 Pro Max и 9S, Xiaomi Poco M2 Pro. На стадии бета-тестирования находятся сборки для Pine64 PinePhone, PinePhone Pro и PineTab и PineTab2.
Ключевые изменения в Ubuntu Touch OTA-4 Focal:
- Добавлена поддержка смартфонов Oneplus One и Samsung Galaxy S7.
- Добавлена настройка «System Settings > Security & Privacy > Locking and unlocking > When locked: > Hide notifications content» для скрытия содержимого уведомлений при их выводе во время блокировки экрана.
- Во время блокировки экрана обеспечен показ прогнозируемого времени до завершения зарядки аккумулятора. Для отключения данной информации предусмотрена настройка «System Settings > Battery > Show charging».
- В штатный конфигуратор («System Settings > Background & Appearance») встроена возможность переключения между светлой и тёмной темами оформления.
- Предоставлена возможность назначения каждому контакту своего сигнала вызова. Изменение звука вызова производится через кнопку «Add field > Ringtone» при редактировании профиля пользователя.
- Обеспечен вывод запроса на подтверждение операции в случае попытки отладочного подключения с использованием утилиты adb на новом компьютере, с которого ранее не выполнялось подключение к телефону.
- Налажена привязка к приложениям собственных шаблонов вибросигнала. Например, для каких-то уведомлений можно настроить два коротких вибросигнала вместо одного длинного.
- Повышена стабильность использования Bluetooth-гарнитур для голосовых вызовов.
- Обеспечено сохранение между перезагрузками настроек пробуждения телефона двойным касанием (Double-tap-to-wake).
- Частично решены проблемы с нарушением работы с камерой после выхода из Waydroid.
- Устранены уязвимости в телефонном стеке oFono, эксплуатируемые через SMS.
- Браузерный движок QtWebEngine обновлён до версии 5.15.16.
- В конфигураторе (Lomiri System Settings) унифицирована компоновка страниц, предоставлена возможность удаления ранее добавленного фонового изображения, добавлена настройка чувствительности жестов, привязанных к краям экрана.
- Добавлена функция для использования аппаратной кнопки для снимков с камеры.
Источник: opennet.ru