Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.24

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.24, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.
Ключевые улучшения:
- Модернизирована тема оформления Breeze. При отображении каталогов теперь учитывается цвет выделения активных элементов (accent). Реализована более наглядная пометка установки фокуса на кнопках, текстовых полях, переключателях, ползунках и прочих элементах управления. Цветовая схема Breeze переименована в Breeze Classic для более явного разделения со схемами Breeze Light и Breeze Dark. Удалена высококонтрастная цветовая схема (Breeze High Contrast), вместо которой предлагается использовать похожую схему Breeze Dark.
- Улучшено отображение уведомлений. Для привлечения внимания пользователя и повышения заметности в общем списке особо важные уведомления теперь выделяются оранжевой полосой сбоку. Текст в заголовке сделан более контрастным и читаемым. В уведомлениях, связанных с видеофайлами, теперь показывается эскиз содержимого. В уведомлением о создании скриншотов изменено положение кнопки добавления аннотаций. Обеспечен вывод системных уведомлений о получении и отправке файлов через Bluetooth.
- Добавлена поддержка аутентификации с использованием датчика отпечатков пальцев. Для привязки отпечатка пальца и удаления ранее добавленных привязок добавлен специальный интерфейс. Отпечаток может использоваться для входа в систему, разблокировки экрана, в утилите sudo и в различных приложениях KDE, запрашивающих пароль.
- Изменено оформление менеджера паролей «Plasma Pass».
- Унифицирован с другими подсистемами стиль прокручиваемых областей в системном лотке.
- При первом добавлении виджета с прогнозом погоды обеспечен вывод приглашения для настройки местоположения и параметров. Добавлен автоматический поиск во всех поддерживаемых сервисах прогноза погоды.
- В виджет с часами добавлена настройка для вывода даты под временем.
- В виджете управления яркостью экрана и контроля за зарядом аккумулятора улучшен интерфейс для отключения перехода в спящий режим и блокировки экрана. При отсутствии аккумулятора виджет теперь ограничивается элементами, связанными с управлением яркостью экрана.
- В виджетах управления сетевым соединением и буфером обмена появилась возможность навигации только при помощи клавиатуры. Добавлена опция для отображения пропускной способности в битах в секунду.
- В боковой панели меню Kickoff для унификации внешнего вида с другими боковыми меню убраны стрелки после названий разделов.
- В виджете, информирующем о нехватке свободного места на диске, прекращён мониторинг разделов, примонтированных в режиме только для чтения.
- В виджете изменения громкости изменено оформление ползунков.
- В виджете с информацией о Bluetooth-соединениях обеспечена индикация сопряжения с телефоном.
- В виджете для управления воспроизведением мультимедийных файлов добавлена корректная индикация прекращения воспроизведения при закрытии проигрывателя.
- Добавлена возможность установки обоев рабочего стола из контекстного меню, показываемого для изображений. В плагине «картинка дня» добавлена поддержка загрузки изображений из сервиса simonstalenhag.se. При предпросмотре обоев обеспечен учёт коэффициента соотношений сторон экрана.
- В режиме редактирования панель теперь можно перемещать мышью удерживая за любую область, а не только за специальную кнопку.
- В контекстное меню рабочего стола и в инструменты редактирования панели добавлен пункт для открытия настроек экрана.
- Добавлена настройка, позволяющая в два раза увеличить размер пиктограмм на рабочем столе, по сравнению с ранее доступным максимальным размером.
- Включена анимация при перетаскивании виджетов мышью.
- Улучшен менеджер задач. Добавлена возможность смены направления выравнивания задач в панели, например, для корректного размещения в панели менеджера задач вместе с глобальным меню. В контекстом меню менеджера задач добавлен элемент для перемещения задачи в определённую комнату (Activity), пункт «Start New Instance» переименован в «Open New Window», а пункт «More Actions» перемещён в нижнюю часть меню. Во всплывающей подсказке, выводимой для задач, воспроизводящих звук, реализовано отображение ползунка для регулировки громкости. Значительно ускорен вывод подсказок для приложений с большим числом открытых окон.
- В интерфейсе поиска программ (KRunner) предложена встроенная подсказка по доступным операциям поиска, показываемая при клике на значке вопроса или вводе команды «?».
- В конфигураторе (System Settings) изменено оформление страниц с большими списками настроек (элементы теперь отображаются без рамок) и часть содержимого перенесена в выпадающее меню («гамбургер»).
В разделе настройки цветов предоставлена возможность изменения цвета выделения активных элементов (accent). Полностью переписан на QtQuick интерфейс настройки форматов (в дальнейшем данный конфигуратор планируют объединить с настройками языков).
В разделе энергопотребления добавлена возможность определения верхней границы зарядки для более чем одного аккумулятора. В настройках звука переработано оформление теста громкоговорителей. В настройках монитора обеспечен показ коэффициента масштабирования и физического разрешения для каждого экрана. При активации автоматического входа в систему обеспечен вывод предупреждения о необходимости изменения настроек KWallet. На страницу «About this System» добавлена кнопка для быстрого перехода в центр информации о системе (Info Center).
В интерфейсе настройки параметров клавиатуры появилась поддержка подсвечивания изменённых настроек, а также добавлена поддержка включения более 8 дополнительных раскладок клавиатуры и изменено оформление диалога добавления новой раскладки. При выборе языка отличного от английского предоставлена возможность поиска настроек по ключевым словам на английском языке.
- Реализован новый обзорный эффект (Overview) для просмотра содержимого виртуальных рабочих столов и оценки результатов поиска в KRunner, вызываемый при нажатии Meta+W и по умолчанию размывающий фон. При открытии и закрытии окон по умолчанию задействован эффект постепенного масштабирования (Scale) вместо эффекта затухания (Fade). Возвращены эффекты «Cover Switch» и «Flip Switch», которые были переписаны на QtQuick. Решены существенные проблемы с производительностью эффектов на основе QtQuick, которые проявлялись на системах с видеокартами NVIDIA.
- В оконном менеджере KWin предоставлена возможность назначения клавиатурной комбинации для перемещения окна в центр экрана. Для окон реализовано запоминание экрана при отключении внешнего монитора и возвращение на тот же экран при подключении.
- В Центре программ (Discover) добавлен режим для автоматической перезагрузки после обновления системы. При большой ширине окна обеспечено разделение информации на основной странице в две колонки, если нижняя панель вкладок открыта в узком или мобильном режимах. Проведена чистка страницы применения обновлений (упрощён интерфейс выбора обновлений, показана информация об источнике установки обновлений, для элементов в процессе обновления оставлен только индикатор прогресса). Добавлена кнопка «Report this issue» для отправки разработчикам дистрибутива отчёта о возникших проблемах.
Упрощено управление репозиториями для пакетов Flatpak и пакетов, предлагаемых в дистрибутиве. Предоставлена возможность открытия и установки пакетов Flatpak, загруженных на локальный носитель, а также автоматического подключения связанного с ними репозитория для последующей установки обновлений. Добавлена защита от случайного удаления пакета с KDE Plasma. Значительно ускорен процесс проверки наличия обновлений и повышена информативность сообщений об ошибках.
- В реализацию блокировщика экрана добавлена возможность перехода в спящий или ждущий режим.
- Значительно улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland. Добавлена поддержка глубины цветности больше 8-бит на канал. Добавлена концепция «основной монитор», аналогичная средствам для определения основного монитора в сеансах на базе X11. Реализован режим «DRM leasing», позволивший вернуть поддержку шлемов виртуальной реальности и решить проблемы с производительностью при их использовании. В конфигураторе предложена новая страница для настройки планшетов.
В программе для создания скриншотов Spectacle реализована поддержка доступа к активному окну в сеансе на базе Wayland. Предоставлена возможность использования виджета для сворачивания всех окон. При восстановлении свёрнутого окна обеспечено его восстановлении на исходном, а не на текущем виртуальном рабочем столе. Добавлена возможность использования комбинации Meta+Tab для переключения между более чем двумя комнатами (Activity).
В сеансе на базе Wayland обеспечен вывод экранной клавиатуры только при наведении фокуса на области ввода текста. В системном лотке появилась возможность отображения индикатора для вызова виртуальной клавиатуры только в планшетном режиме.
- Добавлена поддержка глобальных тем оформления, включающих в том числе настройки оформления альтернативной панели Latte Dock.
- Добавлена возможность автоматического переключения между светлой и тёмной темами оформления в зависимости от выбранной цветовой схемы.
- В предлагаемом по умолчанию наборе избранных приложений текстовый редактор Kate заменён на KWrite, который более подходит для пользователей, а не программистов.
- Отключено по умолчанию создание липких заметок при клике средней кнопкой мыши на панели.
- В прокручиваемых элементах управления в Plasma (ползунки и т.п.) и приложениях на базе QtQuick реализована защита от случайного изменения значений при попытке прокрутки видимой области (содержимое элементов управления теперь меняется только после начала прокрутки поверх них).
- Ускорен процесс завершения работы Plasma. После инициирования завершения процесса выключения запрещён приём новых соединений.
Источник: opennet.ru