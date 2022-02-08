Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.24

В разделе настройки цветов предоставлена возможность изменения цвета выделения активных элементов (accent). Полностью переписан на QtQuick интерфейс настройки форматов (в дальнейшем данный конфигуратор планируют объединить с настройками языков).

В разделе энергопотребления добавлена возможность определения верхней границы зарядки для более чем одного аккумулятора. В настройках звука переработано оформление теста громкоговорителей. В настройках монитора обеспечен показ коэффициента масштабирования и физического разрешения для каждого экрана. При активации автоматического входа в систему обеспечен вывод предупреждения о необходимости изменения настроек KWallet. На страницу «About this System» добавлена кнопка для быстрого перехода в центр информации о системе (Info Center).

В интерфейсе настройки параметров клавиатуры появилась поддержка подсвечивания изменённых настроек, а также добавлена поддержка включения более 8 дополнительных раскладок клавиатуры и изменено оформление диалога добавления новой раскладки. При выборе языка отличного от английского предоставлена возможность поиска настроек по ключевым словам на английском языке.