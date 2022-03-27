Релиз редактора изображений Drawing 1.0.0

Опубликован выпуск Drawing 1.0.0, простой программы для рисования, напоминающей Microsoft Paint. Проект написан на языке Python с использованием библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Fedora и в формате Flatpak. В качестве основного графического окружения рассматривается GNOME, но предлагаются альтернативные варианты компоновки интерфейса в стиле elementaryOS, Cinnamon, LXDE, LXQt и MATE, а также мобильная версия для смартфонов Pinephone и Librem 5.

Программа поддерживает изображения в форматах PNG, JPEG и BMP. Предоставляются традиционные инструменты для рисования, такие как карандаш, чувствительные к нажиму стилусом кисти, аэрогрф, ластик, линии, прямоугольники, многоугольники, произвольные формы, текст, заливка, выделение областей, кадрирование, масштабирование, трансформация, вращение, изменение яркости, выбор и замена цвета, фильтры (увеличение контраста или насыщенности, размытие, добавление прозрачности, инвертирование).

В новой версии: