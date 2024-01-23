Релиз САПР Ondsel ES 2024.1

Компания Ondsel выпустила публичную версию Ondsel Engineering Suite (ES). Это свободный форк свободной САПР FreeCAD с различными доработками.

Среди доработок:

Встроенный верстак для создания сборок (стадия — технологическое превью). За образец UX/UI взята реализация в Onshape, используется свой собственный солвер (оригинальный код в прошлом написан на Smalltalk одним из участников команды и затем портирован на C++).

Различные доработки в верстаке Sketcher: копирование/вставка геометрии, новые инструменты (вращение, перемещение, масштабирование, офсеты), «умный» инструмент простановки ограничителей, заменяющий собой полдесятка других, инструмент автоматического назначения горизонтальных/вертикальных ограничителей, панель параметров инструментов, расстановка ограничителей прямо при черчении числовым вводом во вьюпорте, и прочее.

Различные мелкие доработки в части эргономики, включая оптимизацию настроек по умолчанию.

Простой диалог настройки при первом запуске, где можно выбрать язык интерфейса, предпочитаемые единицы измерения и т.д.

Встроенная интеграция с облачным сервисом Ondsel Lens для хранения и расшаривания проектов (vaulting), а также для организации командной работы (PDM). Поддерживается простое версионирование. В самом онлайн-сервисе доступна параметрическая настройка моделей онлайн; для этого в Ondsel ES или FreeCAD надо задать пользовательские свойства через PropertyBag из верстака Path (готовится более «прямое» решение). Интеграция реализована через дополнение с открытым кодом (LGPLv2+).

Видео к релизу: https://www.youtube.com/watch?v=x2F1A0MYhMk.

Сборки доступны здесь: https://ondsel.com/download/.

Все изменения доступны под оригинальной лицензией FreeCAD (LGPLv2+), часть уже есть в нестабильных сборках FreeCAD, остальные проходят тестирование. Формат файлов не менялся, сохраняется совместимость с FreeCAD.

Компания также работает вместе с сообществом над исправлением ошибок, связанных с именованием топологии. Работа заключается в переносе и частичном переписывании патчей RealThunder из ветки LinkStage3. Основных сложностей в этом проекте три: 1) LinkStage3 больше года не синхронизировался с апстримом и превратился в хард-форк, 2) патч слабо задокументирован и затрагивает существенную часть кодовой базы проекта, 3) некоторые изменения RT нуждаются в доработке. Завершение проекта пока что ожидается в первой половине 2024 года.

Компания Ondsel появилась год назад. Ее сооснователь — Brad Collette, один из давних участников проекта и автор верстака Path (CAM). Инвесторы — фонд Open Core Ventures, основанный руководителем Gitlab Сидом Сийбрандийем (Sid Sijbrandij).

Источник: linux.org.ru