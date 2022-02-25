Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.36.0

Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети — NetworkManager 1.36.0. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.36:

Значительно переработан код конфигурации IP-адресов, но изменения затрагивают в основном внутренние обработчики. Для пользователей всё должно работать как раньше, не считая небольшого повышения производительности, снижения потребления памяти и улучшения обработки настроек от нескольких источников (DHCP, ручные настройки и VPN). Например, добавленные вручную настройки теперь не устаревают даже после получения параметров для того же адреса через DHCP. Для разработчиков изменения упростят сопровождение и расширение кода.

Обеспечено игнорирование маршрутов для протоколов, не поддерживаемых в NetworkManager, что позволит решить проблемы с производительностью при большом числе записей в таблице маршрутизации, связанных, например, с работой BGP.

Добавлена поддержка новых типов маршрутов: blackhole, unreachable и prohibit. Улучшена обработка multipath-маршрутов IPv6.

Прекращена поддержка режима «configure-and-quit», позволявшего завершить работу NetworkManager сразу после настройки сети без оставления в памяти фонового процесса.

Обновлён код клиентов DHCP и DHCPv6 на базе systemd.

Добавлена поддержка модемов 5G NR (New Radio).

Предоставлена возможность выбора бэкенда Wi-Fi (wpa_supplicant или IWD) на этапе сборки.

Обеспечена работа режима Wi-Fi P2P с бэкендом IWD, а не только с wpa_supplicant.

Добавлена экспериментальная поддержка запуска NetworkManager без привилегий root.

Источник: opennet.ru