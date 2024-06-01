Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.48.0

Представлен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети — NetworkManager 1.48.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Основные новшества NetworkManager 1.48:

Объявлена устаревшей система сборки на базе пакета autotools. Для сборки NetworkManager теперь рекомендовано использовать инструментарий meson.

Объявлено устаревшим свойство mac-address-blacklist, позволяющее определить чёрный список MAC-адресов для проводных и беспроводных сетей. Вместо mac-address-blacklist предписано использовать свойство mac-address-denylist, в названии которого отсутствует неполиткорректная терминология.

Добавлено свойство 802-1x.openssl-ciphers для изменения шифров OpenSSL, применяемых при аутентификации 802.1X, что позволяет, например, отключить некоторые новые шифры при подключении к старым серверам.

Разрешено применение IPv6 SLAAC (Stateless Address Auto-configuration) и назначение IPv6-адреса DNS-сервера для широкополосных модемов, если адрес IPv6 не был явно передан ModemManager.

Добавлена поддержка отправки DHCP-сообщения RELEASE в случае разрыва соединения.

Решена проблема, приводившая к 100% нагрузке на CPU, в случае поступления от внешних программ большого числа обновлений маршрутов.

Решена проблема с определением поддержки беспроводными устройствами диапазона 6 GHz.

Источник: opennet.ru