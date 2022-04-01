Релиз шрифтового движка FreeType 2.12 с поддержкой формата OpenType-SVG

Представлен релиз FreeType 2.12.0, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах.
Среди изменений:
- Добавлена поддержка формата шрифтов OpenType-SVG (OT-SVG), позволяющего создавать цветные шрифты OpenType. Главной особенностью OT-SVG является возможность использования в одном глифе нескольких цветов и градиентов. Все глифы или часть глифов представлена в виде SVG-изображений, что позволяет отображать текст с качеством полноценной векторной графики, сохраняя возможности работы с информацией как текстом (редактирование, поиск, индексация) и наследуя особенности формата OpenType, такие как замена глифов или альтернативные стили глифов.
Для включения поддержки OT-SVG во FreeType предусмотрен сборочный параметр «FT_CONFIG_OPTION_SVG». По умолчанию обеспечивается только загрузка SVG-таблицы из шрифта, но при помощи свойства svg-hooks, предоставляемого в новом модуле ot-svg, возможно подключение внешних движков отрисовки SVG. Например, представленные в составе примеры используют для отрисовки библиотеку librsvg.
- Улучшена обработка шрифтов с таблицей ‘sbix’ (Standard Bitmap Graphics Table), определённой в спецификации OpenType 1.9.
- Обновлён до версии 1.2.11 код встроенной библиотеки zlib.
- Внесены улучшения в сборочную систему, в том числе внесены изменения, связанные с использованием встроенной или внешней библиотеки zlib.
- Добавлена поддержка Universal Windows Platform для систем, отличных от ПК и ноутбуков.
Источник: opennet.ru