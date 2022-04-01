Релиз шрифтового движка FreeType 2.12 с поддержкой формата OpenType-SVG

Для включения поддержки OT-SVG во FreeType предусмотрен сборочный параметр «FT_CONFIG_OPTION_SVG». По умолчанию обеспечивается только загрузка SVG-таблицы из шрифта, но при помощи свойства svg-hooks, предоставляемого в новом модуле ot-svg, возможно подключение внешних движков отрисовки SVG. Например, представленные в составе примеры используют для отрисовки библиотеку librsvg.