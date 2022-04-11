Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 7

Состоялся релиз системы для выполнения математических расчётов GNU Octave 7.1.0 (первый релиз ветки 7.x), предоставляющей интерпретируемый язык, во многом совместимый с Matlab. GNU Octave может использоваться для решения линейных задач, нелинейных и дифференциальных уравнений, вычислений с использованием комплексных чисел и матриц, визуализации данных, проведения математических экспериментов.
Среди изменений в новом выпуске:
- Продолжена работа по улучшению совместимости с Matlab, расширены возможности многих существующих функций.
- Добавлены функции для работы с JSON (jsondecode, jsonencode) и Jupyter Notebook (jupyter_notebook).
- Добавлены новые функции: cospi, getpixelposition, endsWith, fill3, listfonts, matlab.net.base64decode, matlab.net.base64encode, memory, ordqz, rng, sinpi, startsWith, streamribbon, turbo, uniquetol, xtickangle, ytickangle, ztickangle.
- Предоставлена возможность вызова многих функций Octave как в форме команд (без круглых скобок и возвращаемых значений), так и в форме функций (со скобками и символом «=» для присвоение возвращаемого значения). Например, «mkdir new_directory» или ‘status = mkdir («new_directory»)’.
- Запрещено разделение пробелом переменной и операторов инкремента/декремента («++»/»—«).
- В графическом режиме при отладке обеспечен вывод всплывающих подсказок со значениями переменных при подведении мыши к переменным в панели редактирования.
- По умолчанию отключено действие глобальных горячих клавиш при активном окне команд.
- Прекращена поддержка библиотеки Qt4 в GUI и интерфейсе формирования графиков.
- В свойствах градиентов добавлена возможность указания цветов в формате, принятом в Web (например, «#FF00FF» или «#F0F»).
- Для всех графических объектов добавлено дополнительное свойство «contextmenu».
- В объект axes добавлено 14 новых свойств, таких как «fontsizemode», «toolbar» и «layout», большинство из которых пока не имеют обработчиков.
Источник: opennet.ru