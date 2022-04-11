Релиз системы для математических расчётов GNU Octave 7

Состоялся релиз системы для выполнения математических расчётов GNU Octave 7.1.0 (первый релиз ветки 7.x), предоставляющей интерпретируемый язык, во многом совместимый с Matlab. GNU Octave может использоваться для решения линейных задач, нелинейных и дифференциальных уравнений, вычислений с использованием комплексных чисел и матриц, визуализации данных, проведения математических экспериментов.

Среди изменений в новом выпуске: